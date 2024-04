Volk: Slovenija spet žrtev kibernetskega napada, razmere so obvladljive

Do težav pri dostopanju do spletnih strani nekaterih državnih organov prihaja zaradi kibernetskega incidenta, ki še traja, vendar so razmere obvladljive, je po današnji seji vlade zatrdil državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Premier Robert Golob je ob tem zagotovil dodatna sredstva za kibernetsko varnost, je dodal.