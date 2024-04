Zasegli so več kot 300 sadik in okoli pet kilogramov že posušene konoplje. Osumljenec bo predvidoma danes s kazensko ovadbo priveden pred preiskovalnega sodnika, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Pred preiskovalnega sodnika bo priveden zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami, so še sporočili iz PU Ljubljana.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.