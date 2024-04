Sunrose 7 je restavracija v modernem prizidku istoimenskega hotela, ki časti enostavno asketsko življenje, z mnogimi nasveti, opozorili in konec koncev – prepovedmi. Nepolnoletna mladina ne sme v hotel, prav tako ne domače živali, v restavraciji je zaželen umirjen kodeks oblačenja in čeprav je pred hotelom majhen priročen bazen, se po hotelskem lobiju ne smete gibati v kopalkah. Še nekaj omejitev je tudi v sobah: lastniki so se odločili, da v njih ne bo televizijskih ekranov in minibarov. Če si tega želite, odidite drugam, so neizprosno napisali. In če mislite, da so zato, ker v njih ni vsega razkošja, njihove sobe kaj cenejše, ste se zmotili. Sunrose 7 ni poceni hotel, je pa glede na ime ustanove jasno, da ne cilja samo na naše goste.

Skutina pita s karamelo in jabolkom (foto: MIha First)

Naj ugotovimo, da je prenovljen hotel z enostavno urejenimi sobami, ki poleti s ceno poletijo tudi nad 400 evrov na noč, simpatičen objekt. Postavljen je med stari park in rečico Belico, ki bučno teče proti Savi Bohinjki. Ni kaj, gorenjska priroda, ki sije v vsej svoji lepoti in naj bi jo kuhinja hotela Sunrose 7 še malce poudarila. Škoda, da je edina ponudba v restavraciji štirihodni degustacijski meni, ki po ustroju bolj spominja na hotelsko večerjo. Sicer smo hitro ugotovili, da je za štedilniki pravi mojster, ki bi pravzaprav lahko kuhal pet-, šest- ali sedemhodni meni, a kaj, ko bi bile potem cene še nekaj višje, kot so trenutno (50 evrov za štiri jedi).

Vinska karta je bolj žepna kot razkošna, na njej so najbolj znana slovenska vina in nekaj šampanjcev. Na kozarec so tisti večer odpirali dobra vina za zmerne cene: bjano brut, Batičev rose, veliko belo in veliko rdeče iz Movijine briške kleti. Naše omizje si je omislilo, da bo večerjo spremljal dišeč sauvignon iz Marofove vinske kleti na Goričkem. Pri jedeh pa, kot rečeno, izbire ni in je menda ne bo. Za pozdrav iz kuhinje so prinesli solidno pašteto iz piščančjih jeter v spremstvu masla s cvetnim prahom, drobljenih lešnikov in rezine prepečenca. Nobenega dvoma ni bilo, okusi so bili natančno povezani, kar se ni spremenilo do konca sicer kratke večerje.

Jelen v medeni pomarančni omaki (foto: MIha First)

Hladna predjed večera je bila zorjena postrv. Ne prevelika porcija rezin postrvi je počivala na koruznem blinu, osvežili so jo z okisano čebulo, kot priloga je nastopala leča s postrvjimi ikrami. Še enkrat, v kuhinji hotela Sunrose 7 je mojster, ki obvlada svoj posel oziroma poslanstvo, in prav škoda je, da smo lahko pojedli samo štiri jedi.

Topla predjed so v tem času šparglji, ki so nadomestili juho ali kakšne testenine. Predvsem zaradi močne krompirjeve kreme, ki jo odišavijo s tartufi in prelijejo čez šparglje, na dnu krožnika pa je granola, ki poskrbi za hrustljavost v res nasitnem krožniku, morda najbolj nasitnem tistega večera. A niti za grižljaj te pomladne jedi nam ni bilo žal. Priporočamo.

Zorjena postrv (foto: MIha First)

Glavna jed je bil jelen in prav vprašali smo se, kaj postrežejo v tem centru ekološke vzdržnosti tistim, ki ne jedo divjačine ali mesa nasploh. Nas jelen ni zmotil, čeprav bodo morali paziti, da bo še malce mehkejši. Sladko-slani kombinaciji z medeno pomarančno omako in korenjem so tako za okus kot za količino pristavili ajdov krap, polnjen s hruško, in malce posebno, ocvrto skuto. Ena najbolj zanimivih divjačinskih jedi v naših krajih. Z roko v roki jo je spremljal kozarec aktualnega velikega rdečega iz leta 2017.

Sladica je zelo sladka, tukaj ne pustijo nobenega dvoma. Skutino pito povežejo s karamelo in jabolkom, za malce bolj neobičajne okuse se odločijo šele povsem na koncu. Za sladko slovo so namreč na mizo prinesli ocvirke v čokoladi, ki so blizu kaki razkošni čokoladi s solnim cvetom. Bolj običajna, a neverjetno nasitna je bila žepna izdaja slivove tortice.

Šparglji s krompirjevo kremo s tartufi (foto: MIha First)

Ob vsem tem velja še enkrat omeniti, da je kar škoda, da ob tako močni ekipi v kuhinji za večerjo ponujajo le meni s štirimi jedmi. Pa niti ne zaradi količine, najedli se gotovo boste, bolj zaradi zanimivih kulinaričnih idej, ki jih imajo in bi jih verjetno lahko bilo še več. Je pa res, da dobite bonus, če si lahko privoščite jutranji obrok. V hotelu namreč pripravljajo avtorski zajtrk, ki se lahko primerja tudi s tistim v portoroškem hotelu Kempinski. x

Ocvirki v čokoladi in slivova tortica (foto: MIha First)

