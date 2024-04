Kriminalisti so zaključili preiskavo več kaznivih dejanj, ki jih je osumljen nekdanji direktor zavoda, ki je izvajal storitve osebne asistence invalidnim osebam. Po naših neuradnih informacijah gre za zavod, ki je deloval na območju Šentjurja.

Kot so kriminalisti ugotovili v preiskavi, naj bi osumljena odgovorna oseba podjetja ministrstvu za delo dve leti – od julija 2020 do julija 2022 – izdajala račune za storitve, ki jih zavod nikoli ni opravil. »Zato da je zasebni zavod prejel plačilo, je osumljeni ponaredil dnevnike dela in opise opravljenih storitev, na podlagi česar je ministrstvo zavodu plačalo storitve osebne asistence v skupnem obsegu 7634 ur.« Nekdanji direktor zavoda je tako neposredno oškodoval 18 invalidov, ki ne morejo sami poskrbeti zase, v svoj žep oziroma žep zavoda pa na račun pomoči potrebnih pospravil kar 102.000 evrov.

Več kot 30 zaposlenim osebnim asistentom od decembra 2022 prav tako ni več izplačeval plač, pri finančni upravi pa ni poravnal njihovih prispevkov za socialno varnost. Nekdanje zaposlene je tako prikrajšal za 28.000 evrov. Kriminalisti so osumljenega kazensko ovadili zaradi kaznivih dejanj oškodovanja javnih sredstev, ponarejanja listin in kršitev temeljnih pravic delavcev.

Ministrstvo zahteva denar nazaj

Na zaključeno kriminalistično preiskavo so se včeraj odzvali tudi na ministrstvu za delo, kjer so nam pojasnili, da so leta 2022 izvedli nadzor nad izvajalcem in o nepravilnostih obvestili vse pristojne institucije. »Izvajalec je neupravičeno pridobil sredstva iz proračuna iz naslova opravljanja dela osebnih asistentov, zato je ministrstvo od izvajalca zahtevalo vračilo neupravičeno pridobljenih proračunskih sredstev in mu odvzelo status izvajalca osebne asistence ter ga izbrisalo iz registra izvajalcev osebne asistence takoj po ugotovljenih nepravilnostih,« so pojasnili na ministrstvu. Prav ministrstvo je podalo ovadbo pri policiji, državnemu odvetništvu pa posredovalo zahtevo za vložitev tožbe za vrnitev neupravičeno pridobljenih sredstev. Na ministrstvu so sprožili tudi postopke za ugotavljanje ponovne upravičenosti do storitev osebne asistence za uporabnike, za katere so ugotovili, da se pri njih storitve niso izvajale na način, kot je zavod prikazoval v dokumentaciji.

Tovrstne zlorabe želijo v prihodnje preprečiti tudi z novim zakonom o osebni asistenci, ki uvaja več varovalk in krepi nadzor nad izvajanjem storitev osebne asistence.