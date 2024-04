Z zmago proti Charlottu in porazom Phoenixa proti LA Clippers je postalo tudi uradno, da si je Dallas Luke Dončića zagotovil mesto v končnici lige NBA. Moštvo iz Teksasa je trenutno v izjemni formi, saj je dobilo 15 od zadnjih 17 obračunov. Velika verjetnost je, da bo zasedlo peto mesto v zahodni konferenci, kar v prvem krogu končnice pomeni dvoboj z LA Clippers, ki bi imel prednost domačega parketa in s katerim ima Dallas v zadnjem obdobju slabe izkušnje. Odkar je Luka Dončić v ligi NBA, so se z moštvom iz Kalifornije v izločilnih bojih pomerili dvakrat (v sezonah 2019/20 in 202/21), obakrat pa tudi izpadli.

Prvo ime pri zmagi proti Charlottu je bil kajpak znova Dončić, ki je tekmo končal z 39 točkami, 12 skoki in desetimi asistencami, kar je njegov 21. trojni dvojček v sezoni in 77. v karieri, s čimer se je na osmem mestu večne lestvice izenačil z Jamesom Hardenom. 25-letni Ljubljančan je s 33,9 točkami na tekmo prvi strelec lige, z 9,8 asistencami drugi podajalec in 9,2 skoki 16. skakalec. Z omenjenimi številkami se je prebil tudi v ožji krog kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca (MVP) sezone, a pri tem veliko vlogo igra tudi uvrstitev moštva na lestvici, zato sta Nikola Jokić (Denver) in Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) v prednosti.

Z 2341 točkami je Dončić postavil nov rekord Dallasa po skupnem številu točk v eni sezoni, ki ga je do zdaj v rokah držal Mark Aguirre (2330 v sezoni 1983/84). »Izjemno sem ponosen na doseženo. Dallas me je resnično želel v svojem moštvu. Postavili so me za vodjo in mi zaupali. Izjemno zadovoljen sem, da sem tukaj,« je povedal Luka Dončić, njegov dosežek pa je navdušil tudi trenerja Jasona Kidda. »Luka bo pisal zgodovino Dallasa in lige NBA. Velika stvar je, da je prehitel Marka Aguirreja, saj gre za legendo kluba.«

Prav Dončić je bil glavni razlog, da je imel Dallas v Charlottu lahek večer. V prvi četrtini je dosegel 21 točk in zadel pet trojk, Dallas pa popeljal do vodstva s plus 22. »Od prvega trenutka je bil agresiven in nasprotniku ni pustil, da bi se razigral. Kazalo je, da bo to ena od četrtin, ko lahko nasuje tudi 40 točk,« je dodal Kidd, ki je lahko vse bolj ponosen na trud, ki ga njegovi igralci vlagajo v obrambo. Tudi Dončić. »Utrujeni smo in potrebovali bi nekaj počitka. A po drugi strani igramo trenutno najbolje v sezoni. Predvsem pa smo močno dvignili pristop v obrambi. Prav zaradi tega pa smo lahko marsikatero tekmo obrnili v našo korist,« je ocenil slovenski reprezentant.

Torkov večer v ligi NBA je sicer zaznamovala poškodba zvezdnika Milwaukeeja Giannisa Antetokounmpa, kar je pomemben podatek tudi za slovensko reprezentanco, saj bo v kvalifikacijah za olimpijske igre po vsej verjetnosti moči merila tudi z Grčijo. Ob vračanju v obrambo na tekmi proti Bostonu ga je zapeklo v mečni mišici, sprva pa je celo kazalo, da je nastradala Ahilova tetiva. A podrobnejši pregledi so pokazali, da temu ni tako in da si je Antetokounmpo nategnil mišico. Kako hitro se bo vrnil na parket, bo odvisno od tega, kako hitro se bo mišica zdravila. Glede na to, da je končnica za ovinkom, pa pri Milwaukeeju zagotovo ne bodo imeli mirnega spanca.