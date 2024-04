Olimpija je tekmo začela atomsko, saj je do 14. minute dosegla tri zadetke, a je vodila le z 1:0. Najprej je žogo v gol z nekaj sreče spravil Durdov, nato pa sta bila zadetka Florucza in Durdova po posredovanju VAR razveljavljena zaradi nedovoljenega položaja. Radomlje, ki jih je prvič vodil novi trener Darjan Slavic, so bile v prvi polovici prvega polčasa nebogljene, nato pa izid izenačile v 38. minuti, ko so prvič resneje pogledale proti golu Vidovška. Osemnajstletni Malenšek je v gol pospravil odbito žogo po slabem posredovanju vratarja Vidovška. Ko je Olimpija v drugem polčasu povedla z golom Elšnika iz enajstmetrovke, je kazalo na rutinsko zmago, nato pa je VAR razveljavil nov gol Durdova. Igra Ljubljančanov je začela razpadati v zvezni vrsti, kjer sta bila vse slabša Elšnik in Doffo. Radomlje so po dobri uri postajale vse nevarnejše. Dobrovoljc je po kotu izid izenačil na 2:2 in Olimpija je na trenutke trepetala ter panično branila točko. Radomlje so bile boljše po statistiki: streli 16:12, v okvir gola: 8:4.

»Zopet smo izgubili točke. Prejemamo preveč golov, na vsaki tekmi dva, zato je težko doseči tri. Prvi gol smo prejeli, ko je šel tekmec prvič čez sredino igrišča. Drugi polčas je bil tekmec predolgo na naši polovici, mi pa smo imeli premalo priložnosti. Psihološko smo padli, a moramo potrpeti. Ko stojiš za žogo, moraš igrati bolje in trpeti, da ne prejmeš gola. Trije razveljavljeni goli s posredovanjem VAR so vplivali na igralce. Jaz prevzemam odgovornost, da sem v gol postavil Vidovška in dolgoročno bomo imeli od tega korist. Težave Vidovška me ne presenečajo, za noben gol ni kriv. Tako kot bi vsi mi, bi tudi on lahko igral bolje,« je povedal trener Olimpije Zoran Zeljković. Novi trener Darjan Slavic je na klopi Radomelj debitiral z zasluženo točko: »Pred tekmo bi takoj sprejeli remi, z nekaj sreče pa bi lahko osvojili še kaj več. Na edinem treningu sem skušal začutiti igralce in zaigrali so tisti, ki so najbolj stabilni. Čeprav je osmo mesto oddaljeno šest točk, smo optimisti.«

Celjanom so se skrajšale noge

Celje je pred 745 gledalci proti zdesetkanemu Bravu opravičilo vlogo favorita, vendar je na koncu trepetalo za zmago z 2:1, potem ko bi moralo že v prvem polčasu razrešiti vse dvome o zmagovalcu. Celjani so imeli v prvem polčasu proti nekonkurenčnemu in preplašenemu Bravu (razmerje v strelih 16:3) festival zapravljanja priložnosti. Preden je Brazilec Edmilson v finišu prvega dela dosegel vodilni zadetek, sta Svetlin in Zec stresla okvir gola, kapetan Popović pa zapravil enajstmetrovko, saj mu je vratar Orbanić strel ubranil. Ko je v začetku drugega polčasa Rus Prucev povišal na 2:0, je kazalo na rutinsko zmago, a je vse spremenil zadetek Pečarja iz prostega strela po dobri uri igre. V vrste Celja, katerega igra je občutno padla po vstopu rezervistov, se je naselila panika.

»Prvi polčas je bil eden naših najboljših v sezoni. Ko na takšni tekmi, ko si izjemno dominanten, prejmeš gol, je logično, da se glede na vložek noge skrajšajo. Razumem ekipo, da je začela igrati nazaj. Takšne tekme delajo šampione,« je po tekmi povedal trener Celja Damir Krznar, ki je priznal, da je po zamenjavi Svetlina (nadomestil ga je Romun Dulca) padla prevlada v zvezni vrsti. Če bi Bravo vso tekmo igral tako, kot je zadnje pol ure, ne bi doživel tretjega poraza zapored. »V prvem polčasu smo bili preveč spoštljivi in premalo agresivni, zato je imel tekmec prostor in čas, da je žogo pripeljal v zadnjo tretjino igrišča ter je delal višek na boku. Šele v drugem polčasu smo pokazali tisto, kar smo želeli od prve minute. Z izidom sem nezadovoljen, s prikazanim pa zadovoljen,« je dodal trener Brava Aleš Arnol, ki je obžaloval zapravljeno priložnost Maksimovića, ko je imel na desnici izenačenje. Zmaga Domžal v Šiški je bila očitno le preblisk, saj so danesdoma izgubile z Rogaško, ki je naredila nov korak k obstanku v ligi. Uspavanko je že v četrti minuti z edinim golom na tekmi odločil Brazilec Thalisson.

Vodstvo na lestvici strelcev prevzel Arnel Jakupović

Po porazu z 0:5 v Ljudskem vrtu proti Mariboru se je trener Mure Anton Žlogar navijačem opravičil za porazno podobo na igrišču ter dodal, da je tekma že razjasnila, na koga v prihodnosti lahko računa in na koga ne. Kakšna je bila nemoč Mure, razkriva statistika, saj ni sprožila niti enega strela v okvir gola. Podoba Mure v naslednji sezoni bo v veliki meri odvisna od tega, kdo bo na čelu lastniške strukture, saj se predsednik kluba Robert Kuzmič dogovarja z vlagatelji iz tujine. Do spremembe je prišlo na vrhu lestvice strelcev, kjer je zdaj napadalec Maribora Arnel Jakupović s 15 zadetki. Doslej vodilni strelec lige Aljoša Matko (14 golov) je moral namreč danes počivati zaradi rumenih kartonov.

Izidi 30. krog v 1. SNL: Maribor – Mura 5:0 (2:0, Soudani 19, 23, Jakupović 68, 73, Božić 70), Celje – Bravo 2:1 (1:0 Edmilson 43, Prucev 52; Pečar 63), Domžale – Rogaška 0:1 (0:1, Thalisson 4), Olimpija – Radomlje 2:2 (1:1, Durdov 9, Elšnik 54/11m; Malenšek 38, Dobrovoljc 78), danes ob 16.45: Koper – Aluminij. Vrstni red: Celje 69, Olimpija (-1) 57, Maribor (-1) 52, Bravo 42, Koper (-2) 38, Mura 34, Domžale (-1) in Rogaška po 32, Aluminij (-1) 26, Radomlje 26.

