Nagrado Riharda Jakopiča za življenjsko delo je prejela ilustratorka in slikarka Ančka Gošnik Godec, ki se je s svojimi ilustracijami znanih pravljic in ljudskih pripovedk, med njimi tudi priljubljene Muce Copatarice avtorice Ele Peroci, zapisala v kolektivni spomin številnih generacij. Jakopičevo nagrado je prejel slikar Jurij Kalan, Jakopičevi priznanji pa vizualni umetnici Tina Konec in Đejmi Hadrović. Dela nagrajencev bodo do 4. maja razstavljena tudi v Galeriji Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov.