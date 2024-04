Po eni strani razumemo, da so v avtoprevozništvu Žonta in pri direktorici Stoparjevi mislili, da lahko v Sloveniji uspejo z nekimi tako imenovanimi balkanskimi poslovnimi prijemi, kakršne običajno folkloristično pripisujemo prostoru južno od naše meje. Ne moremo pa se načuditi, kako so bili lahko prepričani, da jim bo z balkanskimi prijemi uspelo – na Balkanu. Tu so pa res presegli sami sebe.