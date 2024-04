Okoli sedme ure včeraj zvečer je policija v ljubljanski Šiški, po naših informacijah v blokovskem naselju v Dravljah, posredovala zaradi družinskega nasilja. »V enem od stanovanj je prišlo do spora in fizičnega pretepa med partnerjema,« so potrdili na ljubljanski policijski upravi. Ženska je zabodla moškega, po navedbah policije je šlo za manjšo vbodno rano, moški je bil lažje poškodovan.

Oba sta potrebovala zdravniško pomoč, zato so ju odpeljali v zdravniško oskrbo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nasilja v družini in ugotavljajo vse okoliščine ter zbirajo dokaze. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.