Pred dnevi se je na spletu pojavila napoved, da se bo danes na eni od slovenskih šol zgodil napad, o kakršnih smo bili doslej vajeni poslušati zlasti iz ZDA. Ker se je prejšnji teden podoben napad zgodil na Finskem, kjer je dvanajstletni učenec enega sovrstnika ubil, še dva pa ranil, maja lani pa se je nekaj podobnega zgodilo tudi v Srbiji, je strah, da tovrstno nasilje prihaja k nam, postal večji. Nekateri starši že včeraj v šolo niso poslali otrok. Policija je v ponedeljek sicer mirila, da razlogov za paniko ni, je pa vseeno svetovala, naj tako šolarji kot starši, zaposleni in vsi drugi delujejo preventivno.

Govorili smo z enim od staršev osnovnošolca z vzhoda Ljubljane, ki je danes brez kakršnih koli pomislekov odpeljal otroka v šolo kot kateri koli drugi dan pred tem. »Nič posebnega, bi rekel. Kot vsak drug dan. Z otroki smo se pred odhodom v šolo pogovorili o dogodkih zadnjih dni in nisem imel občutka, da bi te zadeve nanje danes kaj posebej vplivale; kar sem videl, je bila njihova običajna razigranost. Varnostnik pred šolo je prihode otrok v šolo subtilno opazoval, sicer pa sem dobil občutek, kot da so bili v šoli pripravljeni na to, da morajo dajati občutek otrokom, da se danes ne dogaja nič posebnega. Upamo, da tako tudi ostane.«

Namestnik direktorja Policije Robert Ferenc je včeraj v oddaji 24ur zvečer povedal, da so slovenski policisti od maja lani obravnavali več 10 groženj s strelskimi napadi. Ferenc je ob tem dodal, da so bile nekatere konkretne. Ponekod so izvedli celo hišne preiskave, a v nobenem primeru nio našli dokazov o dejanskem naklepu napada. »Je šlo za hec med vrstniki. Pojasnilo je bilo, da niso mislili tako resno,« je v oddaji povedal Ferenc. Največji problem grožnje, s katero se ta hip ukvarja policija, je, da ni omejena na določen kraj ali določeno osebo. Pojasnil je, da so sicer ocenili, da je verjetnost napada zelo nizka, so pa o tem vseeno obvestili vodstva šol. Prepričan je, da je policija ravnala ustrezno.

Kakšni so ukrepi šol?

Ljubljanska občina je v odziv na napoved napada okrepila varovanje na osnovnih šolah. Od torka do petka bodo med 7. in 17. uro imele varnostnike. Tudi v tiste šolah, ki jih doslej niso imele. Nekatere (ljubljanske) šole so ob tem sprejele še dodatne samozaščitne ukrepe. Vhodi v nekaterih šolah bodo med poukom zaklenjeni, ponekod bodo imeli poostren nadzor dežurnih učiteljev, stavbe in njihovo okolico bodo nadzorovali policisti v uniformah in civilnih oblačilih.

Po poročanju TV Slovenija so na Kamniškem policisti že v nočnem času nadzorovali okolico osnovnih šol. Na eni od koroških osnovnih šol so se odločili, da učencem med poukom ne bodo dovolili zapustiti razreda in jih pozvali, naj v razredu preživijo tudi odmor. Nekateri ravnatelji so starše pozvali, naj bodo pozorni na otroke in na to, kaj imajo v svojih torbah in jaknah.

Policija staršem sicer svetuje, naj ostanejo mirni in nadaljujejo z običajno dnevno rutino. Staršem so hkrati svetovali, naj svoje otroke opazujejo, se z njimi pogovarjajo in jim svetujejo. Starši so prvi, ki lahko zaznajo spremembe v otrokovem obnašanju ali pa jim bo otrok zaupal svoje stiske, težave, posebnosti in opažanja v šoli oziroma v prostem času. Policija je povedala še, naj se ob prepoznanju nenavadnega vedenja otrok ali kakšnih drugih ljudi, povezanih v šolskem okolju ali zunaj njega, o tem obvesti policijo na številki 113 ali najbližji policijski postaji. Obstaja tudi anonimna številka 080 1200.

Mojca Mihelič, ravnateljica osnovne šole Danile Kumar iz Ljubljane in predsednica združenja ravnateljev izpostavlja neugodno situacijo. Po eni strani je treba ukrepati, saj je policija grožnjo ocenila za dovolj verjetno, da jo je posredovala naprej. Po drugi strani pa velja nevarnost, da bi s podobnimi odzivi na vsak migljaj ustvarjali družbo strahu. Ravnateljica OŠ Majde Vrhovnik Mateja Urbančič Jelovšek opozarja tudi na nevarnost, da bi odziv učence spodbudil, da bi podobna sporočila na splet pošiljali, ko bi se želeli izogniti testom.