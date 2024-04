Kar 27 tekem zapored nogometaši PSG niso okusili grenkobe poraza, a v francoskih medijih je moč zaslediti, da je moštvo iz Pariza v krizi. Že res, da so nogometaši trenerja Luisa Enriqueja na zadnji tekmi le remizirali s zadnjeuvrščenim Clermontom, a imajo v domačem prvenstvu velikih 10 točk naskoka in naslov prvaka praktično v žepu. Parižani so tako z mislimi zagotovo bolj pri ligi prvakov, ki jim je kljub silnim finančnim vložkom v zadnjem obdobju še ni uspelo osvojiti. Za Enriqueja bo četrtfinalni obračun poseben, saj ga čaka Barcelona, pri kateri je igral in jo vodil kot trener.

Luis Enrique je kot igralec z Barcelono med drugim dvakrat slavil naslov španskega prvaka in osvojil pokal Uefe, ki je bil predhodnik evropske lige. V katalonski klub se je nato vrnil kot trener in med drugim v sezoni 2014/15 prišel do trojčka, ko je klub v vitrine pospravil lovorike za naslov španskega in pokalnega prvaka ter ligo prvakov. Kljub tesnim vezem z Barcelono je zdaj kot trener PSG trdno odločen, da jo bo izločil iz lige prvakov. »PSG v vlogi favorita? Te stvari me ne zanimajo. Če vi tako pravite, v redu. Če že moram izbirati, bi bil raje v vlogi tistega, ki napada favorita,« pravi Luis Enrique, ki ne skriva, da bosta obračuna proti Barceloni zanj drugačna od ostalih. Hkrati je zbodel zdajšnjega trenerja Xavija. »Xavija kot trenerja ne poznam, poznam ga kot soigralca in nogometaša. Vsekakor je jasno, da sem duha Barcelone predstavljal bolje, kot ga on. To ni stvar debate, temveč dejstvo. Samo poglejte, kako smo igrali, ko sem jaz vodil moštvo, in kaj vse smo osvojili.« »Barcelona je petkrat osvojila ligo prvakov, PSG pa še nikoli. Zgodovina nekaj šteje, a vendarle se finančni vložki obeh klubov v zadnjih letih ne morejo primerjati. Zato vlogo favorita prepuščam nasprotniku,« pa pravi Xavi.

Četrtfinalni dvoboj med Atleticom slovenskega vratarja Jana Oblaka in Borussio iz Dortmunda je na papirju morda najmanj zanimiv od vseh. Oba kluba se morata ob izločilnih bojih v ligi prvakov truditi tudi v domačih prvenstvih, da bosta v naslednji sezoni sploh del nogometne elite. »Borussia Dortmund je najtežji nasprotnik, kar smo ga lahko dobili v četrtfinalu,« pravi trener Atletica Diego Simeone, ki svojim igralcem ne dovoli nikakršnega podcenjevanja nasprotnika. Podobno razmišlja tudi trener Borussie iz Dortmunda Edin Terzić: »Veselimo se prihajajočih izzivov. Atletico Madrid je kot mala zver, ki jo je treba premagati.«