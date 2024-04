Drevesna hiša Celje, ki je v celjskem Mestnem gozdu, je z 59 kvadratnimi metri na višini od 6 do 9,5 metra nad tlemi največja drevesna hiša v Sloveniji. Potem ko obisk v zimskih mesecih ni mogoč, se vsako leto aprila začne nova sezona obratovanja hiše, ki traja do konca oktobra. »V Zavodu Celeia Celje želimo, da bi bil obisk hiše posebno doživetje. Prav tako pa, da bi s svojo edinstveno notranjostjo in zunanjim prostorom postala prizorišče za dogodke in zbirališče tako lokalnih prebivalcev kot turistov. V okviru promocije destinacije Celje namreč opažamo veliko zanimanje tudi za obisk drevesne hiše. V letu 2023 so jo med drugimi obiskali turisti iz Hrvaške, Portugalske, Indonezije, Nizozemske, ZDA, Poljske, Nemčije, Italije, Srbije, Škotske, Belgije, Cipra, Francije in Anglije,« je dejala mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje. Drevesno hišo na sezono obišče okrog 3000 obiskovalcev, na dogodkih pa so v letu 2023 zaznali 70 odstotkov večji obisk kot leta 2022.

Da bi k obisku privabili čim več obiskovalcev, vključno s tistimi, ki so hišo že obiskali, bo od junija do oktobra na ogled občasna razstava Narava – najboljša učiteljica. Skozi interaktivne eksponate in slikovne sheme bodo obiskovalci lahko dobili znanje o posebnih lastnostih živih bitij, ki jih je človek posnemal pri raznih izumih.

Novost nove sezone bodo tudi vadba joge v naravi med krošnjami dreves in vsebine, namenjene otrokom. Med drugim bosta potekali delavnica izdelave terarija ter delavnica slikanja in poslikave tetovaž. Novost bo tudi tečaj šole preživetja v naravi, namenjen otrokom od četrtega leta dalje.