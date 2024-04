Pomlad in poletje v Gradcu zaznamujejo številni dogodki: od festivala Lendwirbel in Graškega meseca dizajna do mednarodnega zborovskega festivala Voices of Spirit, festivala Springfestival in glasbenega festivala Styriarte. Festivala Food Festival Graz in Dolga miza prestolnice užitka poudarjata kulinarično raznolikost regije. Ti in drugi dogodki Gradec spreminjajo v živahno središče za ljubitelje kulture in užitka. A ne glede na to, ali boste štajersko prestolnico obiskali za en dan ali boste v njej preživeli nekaj dni – naj vam predstavimo nekaj stvari, ki jih morate v Gradcu nujno početi.

Babičin čajnik

Ne glede na to, ali dan raje začnete s čajem ali kavo, je izkušnja v Grandma's Teekanne na Nikolaiplatzu nepozabna. Prikupna čajnica združuje vintage slog s pastelnimi toni in zagotavlja dobro počutje kot pri babici doma.

Schlossbergov tobogan

Izlet na znameniti Schlossberg je seveda obvezen. A impresiven ni samo pogled na mesto od zgoraj, temveč tudi pot navzdol s Schlossbergovim toboganom. Glede na spletno stran vas tobogan popelje na 170 metrov dolgo in do 30 kilometrov na uro hitro vožnjo skozi grajski hrib.

Spijte kavo iz Tribeke

Bi potem kavo? Slavna kavarna, ki ima v Gradcu že štiri poslovalnice, se ne imenuje zastonj »Pijte boljšo kavo« ali krajše Tribeka. Ker se tukaj združi vse, kar gre skupaj v svetu trendovskih baristov. Od zanimivega pohištva do najboljših kavnih zrn in okusnih veganskih tort – v Tribeki v Gradcu dobite vse, kar želite, za dober odmor za kavo. Kaj je pri tem lahko še bolj odbito? Tribeka je poznana daleč zunaj meja Gradca, vendar je na voljo le v štajerski prestolnici, zato je obvezna točka ob obisku čudovitega Gradca. Ker si bil res v Gradcu, če nisi bil v Tribeki?

Hlajenje na Murinselu

Murinsel v Gradcu je dolgo časa razburjal ljudi. Nekateri ga obožujejo, drugi sovražijo, a ljudje so se ga že zdavnaj navadili. Dejstvo je, da leži na čudoviti lokaciji sredi Mure, ima očarljivo restavracijo in privlačno oblikovano teraso. Na njej redno potekajo dogodki, kot je denimo letni kino. Otok Mur je vreden ogleda.

Obiščite umetniško hišo

Leta 2003 je bil Gradec imenovan za evropsko prestolnico kulture. V okviru leta kulturne prestolnice je v njem nastala nova arhitekturna znamenitost Kunsthaus Graz. Stavbi zaradi nenavadne fasade Gradčani ljubkovalno rečejo tudi prijazni tujec.

Kmečka tržnica na Lendplatzu

Na Lendplatzu vas čaka pestra tržnica. Štajerski kmetje vsak dan dostavljajo sveže izdelke in jih prodajajo. Ustavite se, opravite nakup in si privoščite odmor v eni od očarljivih restavracij, od koder lahko opazujete, kaj se dogaja okoli vas. Ali pa najprej pridite na zajtrk in se nato sprehodite med vrstami stojnic. Ko boste končali nakupovanje, vam priporočamo, da raziščete območje med Lendplatzom in Mariahilferplatzom. Tukaj se vrstijo dizajnerske trgovine, udobne kavarne in trendovski bari. Okrožje je zanimivo za ustvarjalne ljudi in ima celo svoj ulični festival Lendrudel.