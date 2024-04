Vzporedno s tržnico občasno potekajo tudi raznovrstne delavnice, v posebnem kotičku pa se predstavljajo ponudniki s pridobljenim eko certifikatom. Toda prava posebnost Radolške tržnice je dejstvo, da lahko obiskovalci na kraju samem vidijo in tudi poskusijo, kako na krožniku oživijo sestavine, predstavljene na tržnici. Na dan Radolške tržnice je namreč od 11. ure naprej mogoče rezervirati mizo v Hiši Linhart na Linhartovem trgu, kjer za goste pripravijo kosilo iz sestavin, predstavljenih na tržnici, z recepti starih mam in pod nadzorom chefa Uroša Štefelina. Lahko pa obiskovalci sestavine nakupijo, jih odnesejo domov in jih nadgradijo z novimi idejami. Naj le toliko, da se vam pocedijo sline, preletimo enega od jedilnikov: postrv s postrvjimi ikrami, zeliščno maslo, sezonsko sadje, narezek, zeliščna ali mesna omleta, hišni sok in še kaj.

Sicer pa, ko boste v Radovljici, si morate vzeti čas in se sprehoditi po enem najlepših starih mestnih jeder v Sloveniji. Občudovanja so vredne tako slikovite hiše iz 16. in 17. stoletja kot tudi zgodbe, ki so jih in jih pišejo njihovi prebivalci. Recimo, Radovljica je prestolnica čebelarstva in čokolade. V vsakem primeru vas bo presenetila s pristnostjo arhitekture in pestrostjo muzejev. Tu so Magušarjeva hiša, Galerija Šivčeva hiša, Župnijski dvorec in imenitna Baročna dvorana. V sobanah graščine ne spreglejte Čebelarskega muzeja in če je le mogoče, prisluhnite koncertu v imenitni Baročni dvorani. Tu je tudi Lectarska delavnica, s katero tradicionalna slovenska obrt še živi v starem mestnem jedru Radovljice. V kleti gostilne Lectar na Linhartovem trgu vas bo očaral omamen vonj pristnih lectovih src. Tamkajšnja lectarija je hkrati muzej lectarstva, v katerem si lahko ogledate način priprave, staro opremo in pripomočke za peko ter krašenje. Na ogled so tudi več desetletij stari izdelki iz lecta. Delavnica obratuje v obokani kleti. V lectariji, opremljeni s staro opremo, na tradicionalen način in po starih receptih še vedno izdelujejo pristna lectova srca.

Linhartov trg na terasi nad reko Savo je pravzaprav kot muzej na prostem. Pogled vam bo zagotovo pritegnila Šivčeva hiša, ki velja za najboljši primer renesančne meščanske arhitekture pri nas. Največja stavba na trgu pa je Radovljiška graščina z baročno podobo. Zunanjost graščine zaznamuje čudovito okrašena fasada iz 18. stoletja. Glavni vhod iz tufa krasita atlanta ob straneh in na vrhu grofovski grb. Na mestu današnje graščine so grofje Ortenburški v 13. stoletju zgradili manjši grad, ki je bil prvič temeljito prenovljen sredi 16. stoletja, ko so bili njegovi zakupniki grofje Ditrichsteini. Za zdajšnjo podobo stavbe je zaslužna predvsem družina Thurn-Valsassina, ki je bila od leta 1616 njen zakupnik in od leta 1654 do druge svetovne vojne lastnica. V prezidavi leta 1668 je bila stavba razširjena do današnje velikosti.

Glede ogleda mesta je treba povedati, da so obiskovalci vsak torek dopoldne vabljeni na brezplačen sprehod po stari Radovljici v družbi lokalnega vodnika. Med vodenim ogledom po Radovljici boste videli edini ohranjen mestni jarek v Sloveniji, rojstno hišo Antona Tomaža Linharta, spomenik Josipini Hočevar, meščanske hiše na Linhartovem trgu, razgledno točko nad dolino reke Save, gotsko taverno in kapelo svete Edith Stein. Pa še to: vodenje se izvede v primeru predhodnih prijav v TIC Radovljica – info@radolca.si.

Vsekakor pa se je treba pripraviti na skorajšnji Festival čokolade, saj je čokolada na območju Radovljice že dolgo prisotna. Od tu izvira najbolj prepoznavna slovenska znamka čokolade, Gorenjka, katere korenine segajo v leto 1922. Poleg Gorenjke v Radol'ci danes delujejo tudi lokalne čokoladnice: Radolška čokolada, Hiša čokolade Molinet, čokoladnica Martisan.

Z vlakom na Festival čokolade Izkoristite ugodno ponudbo in obiščite Festival čokolade z javnim prevozom. Avtobusna in železniška postaja stojita tik ob prizorišču. Tako imenovani Ugodni paket – Z vlakom na Festival čokolade so sestavili v sodelovanju s Slovenskimi železnicami. Nakup paketa bo mogoč na vseh odprtih postajah na relaciji med Ljubljano in Radovljico oziroma na vlaku. Poleg povratne vozovnice vključuje tudi festivalsko vstopnico, degustacijske kupone in sladek pozdrav. Ali natančneje: paket za odrasle vključuje povratno vozovnico do Radovljice (s katerekoli postaje med Ljubljano in Radovljico), vavčer za brezplačno vstopnico na Festival čokolade Radovljica (prevzem v TIC Radovljica), vavčer za 1× degustacijsko polo (prevzem v TIC Radovljica) in vavčer za čokoladni kozarček (TIC Radovljica) – za 11,60 evra. Za mlade, stare do 18 let, pa paket za 7,60 evra vključuje povratno vozovnico do Radovljice, brezplačen vstop na festival (TIC Radovljica), vavčer za 1× degustacijsko polo (prevzem v TIC Radovljica) in vavčer za čokoladni kozarček (TIC Radovljica).