Varnost na tekmi med Portugalsko in Slovenijo je bila na zelo nizki ravni. Če je lahko gledalec pritekel do Ronalda na igrišču, če so se ga lahko dotaknili v hotelu (kar je bilo razvidno iz posnetkov), to kaže, da bi lahko vsaj 10 krat izvedli »atentat« nad njim.

Seveda to ne pomeni, da je Slovenija smrtno nevarna država, pa čeprav se stopnja nevarnosti vanjo povečuje – celo stopnjo ogroženosti smo dvignili z 1 na 3 od 5. Vsekakor pa dogodek izpričuje, da sta varnostni načrt in varnostna služba na tekmi popolnoma zatajili.

Začuden nad nezavidljivim dogodkom, ki smo si ga privoščili, se spominjam, da se je v ljubljanskih Stožicah znašel tudi Zlatan Ibrahimović, ki pa je bil vrhunsko varovan (Felix Škrijelj) in prav nič ni bilo prepuščeno naključju. Praktično nihče ni mogel do njega, če Ibrahimović tega ni izrecno dovolil.

Zato še temeljno vprašanje: je to realno stanje nevarnosti v Sloveniji ali je to zgolj nesposobnost zagotoviti varnost? Ali gre morda za nekaj tretjega – za to, da nesposobni na rovaš odstranitve sposobnih varnostnikov postajajo pomembni?

Milan Krajnc, Ljubljana