Na degradiranem območju nekdanjega industrijskega obrata Utok v središču Kamnika namerava celjska družba BNR na nekaj več kot 4000 kvadratnih metrov velikem zemljišču južno od starega mestnega jedra postaviti stanovanjsko-poslovni kompleks in vilo s skupno 58 stanovanji. Kot je razvidno iz dokumentacije, leži zemljišče predvidene novogradnje v ožjem mestnem središču Kamnika. Na severozahodu in jugozahodu ga zamejuje Parmova ulica, na severovzhodu Knafličev prehod, na jugovzhodu pa Usnjarska cesta. Gre za opuščeno gradbeno jamo in propadajoč prazen industrijski objekt nekdanje Konfekcije, ki ga nameravajo pred začetkom gradnje načrtovanih novih objektov odstraniti.

Vila, stanovanja in parkovne površine

Investitor namerava v pritličju stanovanjsko-poslovnega objekta zgraditi osem poslovnih prostorov, na njegovi notranji atrijski strani pa pritlična stanovanja. Ta bodo tudi v obeh nadstropjih in mansardah. Skupno je v objektu načrtovanih 53 stanovanj. Pod zemljo bodo uredili klet v dveh etažah s 160 parkirnimi mesti za osebna vozila, zraven pa postavili še manjši večstanovanjski objekt z dvema stanovanjema v pritličju in tremi dupleksi v nadstropju.

Poleg umestitve novih objektov je investitor na območju propadle tovarne Utok predvidel še javno dostopne parkovne in prometne površine, skupne prostore za druženje in površine za igro, zasaditev grmovnic in dreves ter širitev oziroma ureditev tamkajšnjih cest z izvedbo pločnikov.

Pred nameravanim posegom je družba BNR na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo naslovila zahtevo za ugotovitev, ali je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Javno naznanilo v predhodnem postopku za poseg je ministrstvo objavilo pred nekaj dnevi na vladnih spletnih straneh, nevladne organizacije in civilne iniciative pa lahko zahtevo za vstop v postopek vložijo do 3. maja. Predviden čas gradnje je dve leti, gradnja pa naj bi potekala v dnevnem času in ob delovnih dnevih.

Utok je bil eden od gorenjskih industrijskih obratov, ki so propadli, za njim pa razen opustošene stavbe nekdanje Konfekcije ni materialnih sledi. Apetiti in interesi po degradiranem območju so stari, saj je bil odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok v pripravi že leta 2005, sprejet pa maja 2022. Mesec dni kasneje je Civilna iniciativa za urejeni Utok sicer zbrala zadostno število podpisov, da je vložila referendumsko pobudo, s katero so želeli razveljaviti sporen odlok, a so bili vseeno neuspešni. Do referenduma namreč nikoli ni prišlo.