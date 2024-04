Razvojna agencija Sora (RAS) izvaja več projektov s področja trajnostne mobilnosti. V tem času zaključujejo projekt Trata 2.1, ki je namenjen spodbujanju trajnostne mobilnosti v industrijskih conah, in pri tem sodelujejo s tremi podjetji v škofjeloški industrijski coni Trata: LTH Castings, SIBO G in Knauf Insulation. Skupaj so pripravili trajnostne načrte in promocijske kampanje za ozaveščanje zaposlenih in spreminjanje njihovih potovalnih navad.

»Gre za prvi projekt v naši državi, ki naslavlja trajnostno mobilnost v industrijskih conah, kjer delo opravlja približno 400.000 ljudi oziroma dobrih 40 odstotkov vse delovne sile. Pomembno je, da podjetja svoje zaposlene spodbudijo, da na delo prihajajo trajnostno. S tem se zmanjšata potreba po parkiriščih in prometna obremenitev, industrijske cone pa postajajo bolj zelene,« je pojasnil direktor RAS Gašper Kleč.

Po njegovih ocenah je v preteklih letih v industrijsko cono Trata na delo z avtomobilom prihajalo okoli 94 odstotkov zaposlenih, kar je zmanjševalo varnost v prometu in povzročalo prometne zastoje ter izpuste toplogrednih plinov, zaradi česar se je znižala kakovost življenja na širšem območju. »Analize, ki smo jih opravili pri projektu, so pokazale, da je del zaposlenih spremenil navade in na delo prihaja s kolesom, peš ali v sopotništvu, kar nas zelo veseli,« je povedal Kleč.

Zgled ostalim industrijskim conam

Po besedah direktorja RAS je znotraj projekta, ki ga s finančnim mehanizmom EGP sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn​​ in Norveška, Občina Škofja Loka zgradila manjkajoč del dvosmerne kolesarske steze v vzhodnem delu poslovne cone in povezala industrijsko cono Trata z Godešičem. Sodelujoča podjetja so dobila individualne mobilnostne načrte s konkretnimi ukrepi za spodbujanje zaposlenih k trajnostnemu načinu prihoda na delo in mobilnostnega menedžerja, ki je bedel nad procesom.

V okviru projekta so minuli mesec s kampanjo Z družbo v službo še dodatno spodbujali sopotništvo pri prihodu v industrijsko cono Trata in odhodu iz nje, pri čemer so zaposlenim svetovali dogovore glede prevoza s sodelavci in pomoč z aplikacijo Prevoz.org. »Veseli nas, da so številni zaposleni v sodelujočih podjetjih spremenili svoje potovalne navade v smer trajnostnih oblik mobilnosti in tako postali dober zgled za ostala podjetja v industrijski coni ter širše. Tudi smernice za upravljanje trajnostne mobilnosti v industrijskih conah bodo dober zgled za preostale slovenske industrijske cone, ki jih je okrog 650,« je zadovoljen Gašper Kleč. Projekt se bo izvajal do konca letošnjega aprila.