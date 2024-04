MLM prestal test zasebnega vlagatelja

Za posel prodaje nepremičnin SDH in nato njihovega najema je Mariborska livarna Maribor pridobila test zasebnega investitorja. To pomeni, da bi bila izvedba tega posla skladna z obnašanjem zasebnih vlagateljev, s čimer so morebitni očitki evropske komisije o nedovoljeni državni pomoči ovrženi.