Vroče je? Vlada je kriva!

Evropsko sodišče za človekove pravice je včeraj sprejelo zgodovinsko odločitev, ko je državi Švici naložilo plačilo 80.000 evrov kazni društvu starejših, ki da jim je kršila človekove pravice z neizpolnjevanjem ukrepov proti podnebnim spremembam. »Sodišče je ugotovilo, da 8. člen konvencije o človekovih pravicah vsebuje pravico do učinkovite zaščite s strani državnih organov pred resnimi negativnimi učinki podnebnih sprememb na življenje, zdravje, dobrobit in kakovost življenja,« je zapisalo. Švica pa svojih obveznosti ni izpolnila, ker denimo ni vzpostavila ustreznega nadzornega okvira za toplogredne pline, ni dosegla cilja zmanjšanja izpustov ter je ukrepala prepočasi in neustrezno. Ta sodba je hitro odmevala po vsem svetu in pričakovati je, da se bo v podobni obliki ponovila v drugih evropskih državah.