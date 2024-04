Iz Moskve so sporočili, da preiskujejo vire prihodkov v vrednosti več milijonov dolarjev in vpletenost določenih posameznikov iz vlad in javnih gospodarskih organizacij zahodnih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pod drobnogledom je med drugim ukrajinsko energetsko podjetje Burisma, član upravnega odbora katerega je bil med letoma 2014 in 2019 tudi sin predsednika ZDA Joeja Bidna Hunter Biden. Po navedbah preiskovalcev so bila sredstva, ki so jih prejela podjetja, med njimi Burisma, uporabljena za izvajanje terorističnih dejanj v Rusiji.

Republikanci v ZDA Bidna že dalj časa obtožujejo, da je še kot podpredsednik svoj vpliv izkoristil za pomoč sinu pri njegovih poslih v Ukrajini. Februarja je bila proti nekdanjemu informatorju FBI Alexandru Smirnovu vložene obtožnica zaradi laganja o vpletenosti Bidna in njegovega sina v sumljive posle s podjetjem Burisma.

Ameriški predsednik in njegov sin obtožbe sicer vseskozi zanikata.

Rusijo je konec marca pretresel strelski napad v koncertni dvorani Crocus v predmestju Moskve, v katerem je bilo ubitih 144 ljudi. Odgovornost zanj je prevzela džihadistična skupina Islamska država (IS), ruske oblasti pa vseskozi trdijo, da sta v napad vpletena tudi Kijev in Zahod.