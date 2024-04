V prvi slovenski nogometni ligi se po 29. krogu vse bolj kažejo razmerja sil. Celje, Olimpija, Maribor in zmagovalec pokala bodo igrali v kvalifikacijah za evropske lige. V boju za obstanek se obeta troboj Rogaške, Aluminija in Radomelj, med katerimi so le štiri točke razlike.

Nogometaši Celja mirno korakajo proti drugemu naslovu državnega prvaka v zgodovini kluba. Ob tekmi več imajo pred Olimpijo deset točk prednosti, vendar je trener Damir Krznar previden. Igralce vseskozi opozarja, da je pred ekipo še sedem finalnih tekem, za katere trdi, da je ena pomembnejša od druge. Medtem ko napad Celja deluje brezhibno, ima ekipa še nekaj rezerv v obrambi, a zasedba je tako kakovostna, da zmaguje tudi na rutino. Ekipa je psihično trdna, saj jo ni zmedel niti zaostanek 0:1 v Murski Soboti, ampak je v nadaljevanju spretno izkoristila fizično in psihično utrujenost Prekmurcev po maratonu v četrtfinalu pokala na Bonifiki. Zmago v Murski Soboti je zasenčila izključitev Luka Menala v 94. minuti, potem ko je na tla podrl igralca Mure Lanarda Sadriuja. V Celju so včeraj na novinarski konferenci pojasnili, da je šlo za besedni dvoboj igralcev. Menalo je v minulih dneh skupaj s partnerko doživel veliko tragedijo, Sadriu, ki naj ne bi vedel za žalosten dogodek, pa je nekaj zabrusil nekdanjemu igralcu Dinama Zagreb, ki je povsem izgubil živce.

Trenerju Olimpije Zoranu Zeljkoviću nikakor ne uspe uglasiti zasedbe, zato prihaja do velikih nihanj že znotraj tekme, še večja pa so iz kroga v krog. Olimpiji ne uspe povezati dveh popolnih polčasov, na vročem gostovanju v Rogaški Slatini se je Zeljković rešil z menjavami, medtem ko so imele pri tekmecu Oskarju Drobnetu spremembe prav nasproten učinek. Zeljković se je po tekmi pritoževal nad razmerami, a v slovenski ligi mora biti ekipa pripravljena, da bodo v manjših krajih uporabili vse trike za uspeh, med katere spadajo tudi višje pokošena trava od pravil, nepovaljana zelenica, suh teren... Če ima Zeljković popolno zaupanje nemškega vodstva, mu mora dati mandat, da v preostalih osmih tekmah naredi dokončno selekcijo igralcev za naslednjo sezono, saj je letošnja izgubljena.

Maribor, ki je brez težav dobil dvoboj z Bravom za evropsko vozovnico, postaja točno takšen, kot si ga želi trener Ante Šimundža. V Ljudskem vrtu temu pravijo taktična kultura, v praksi pa to pomeni popoln nadzor nad dogajanjem na igrišču. Maribor je iz tekme v tekmo boljši glede pristopa, ko gre za tek, željo in motiv. V Kidričevem je ekipa dobila energijo še s tribun, saj so se navijači množično odpravili na najbližje gostovanje v ligi. Tri menjave trenerjev v minulem tednu so imele različen učinek. Najbolj zadovoljni so v Domžalah, kjer je Matej Podlogar debitiral z zmago v Šiški, potem ko je tri četrtine dolgočasne tekme kazalo na remi brez golov. Imenovanje Oliverja Bogatinova je Kopru prineslo remi v Radomljah. Medtem ko Koper ne more po lestvici gor ali dol, so v večjih težavah Radomlje, ki s trenerjem Luko Žinkom potrebujejo super zaključek sezone, forma pa je slaba.

Pari 30. kroga, danes ob 18.45: Maribor – Mura, jutri ob 14.45: Celje – Bravo, ob 16.45: Domžale – Rogaška, ob 18.45: Olimpija – Radomlje, četrtek ob 16.45: Koper – Aluminij.