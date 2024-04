Po Kaji Juvan, ki se je zaradi osebnih razlogov odločila, da začasno prekine športno pot, je nastop v odločilnem dvoboju proti Slovaški za udeležbo v svetovni skupini pokala Billie Jean King odpovedala tudi Tamara Zidanšek. Konjičanka je kot razlog navedla osebni interes, da se bo v nadaljevanju sezone povsem posvetila igranju na pesku, medtem ko bo dvoboj v Bratislavi potekal na trdi podlagi. Tamara Zidanšek se želi kvalificirati na olimpijski turnir v Parizu. Kaja Juvan je včeraj pred potjo v Bratislavo pozdravila slovensko reprezentanco in dejala, da še ne ve, kdaj se bo vrnila v tekmovalni pogon. »Ta čas je zame najpomembnejše, da ostanem v fizični kondiciji. Ekipa v Barceloni mi stoji ob strani in me podpira,« je povedala Kaja Juvan, sicer glavna tvorka uspehov slovenske ženske teniške reprezentance v pokalu Billie Jean King.

Kukec namesto Kavčiča

Slovenski selektor Andrej Kraševec se je zaradi pretresov v ekipi ob podpori strokovnega sveta Tenisa Slovenije odločil, da bo vodstvo v Bratislavi drugačno, saj ne bo prisoten Blaž Kavčič, sicer osebni trener Tamare Zidanšek. Nekdanji slovenski igralec je v zadnjih dneh namenil nekaj očitkov Tenisu Sloveniji, češ da se premalo posvečajo igralkam. Kraševec je določil, da bo njegov pomočnik Iztok Kukec. »Če bi imeli na Tenisu Slovenije športnega direktorja, ki bi bil zadolžen za individualno komunikacijo z vsemi reprezentantkami, kar si vse bolj prizadevamo, bi imele slovenske igralke še več pozornosti. Imamo pa kot zveza čisto vest, saj se igralkam posvečamo maksimalno, kot se lahko. Reprezentanca je lani spisala pravljico, za katero sta bili najbolj zaslužni Tamara in Kaja, a smo se vsi več let trudili, da smo se uvrstili v polfinale svetovne skupine,« odgovarja direktor Tenisa Slovenije Gregor Krušič.

Splet okoliščin je, da je prva igralka reprezentance postala Veronika Erjavec, ki je dobro formo potrdila prejšnji teden v Splitu, kjer se je na turnirju WTA 75 uvrstila v četrtfinale. »Da sem najvišje uvrščena igralka v slovenski reprezentanci, je naključje, saj sta se Kaja in Tamara nastopu odpovedali. Zavedam se, da sem se znašla v novi vlogi in bom z vso resnostjo sprejela odgovornost. Če bi lahko izbirala, bi dvoboj raje igrala na peščeni podlagi, na kateri sem že začela sezono. Od Slovakinj poznam dve od najboljših treh igralk. Samozavest mi dvigajo trije dobri dvoboji, ki sem jih odigrala v Splitu, kjer sem izgubila s kasnejšo zmagovalko Jano Fett,« je pred odhodom v Bratislavo, kjer so slovenske igralke včeraj zvečer že opravile prvi trening, povedala Veronika Erjavec, ki je kljub dobrim igram v Dalmaciji na svetovni lestvici s 191. mesta nazadovala na 203.

Kraševec še ne razkriva postave

Slovenski selektor Andrej Kraševec je dejal, da bo dvoboj potekal v Areni Peugeot, ki ima premično streho, v njej pa se lahko zbere do 4000 gledalcev. »Slovakinje bodo tretjo tekmo zapored igrale doma. Navijači vselej pripravijo sijajno vzdušje, ki mu bomo bržčas priča tudi tokrat. Postave Slovenije še ne bom razkril in tudi težko povem kaj več o Slovakinjah, saj do četrtka dve uri pred žrebom ne bomo vedeli, v kakšni postavi bodo igrale tekmice. Kar zadeva dvojic, sta se novembra v Sevilli zelo izkazali Veronika Erjavec in Ela Nala Milić, katera dvojica pa bo šla na igrišče v Bratislavi, se bomo odločili na samem prizorišču,« je povedal Andrej Kraševec.

Nina Potočnik (659. na svetovni lestvici) je dejala, da se po operativnem posegu na desni roki počuti vse bolje, da je vselej vesela reprezentančnega klica ter upa, da se bo čim hitreje vrnila na teniška igrišča. Znova je članica reprezentance Pia Lovrič (528.), ki je v Splitu v prvem krogu izločila prvo nosilko Avstrijko Julio Grabher (130.). »Sem zdrava in pripravljena na boj,« je odločna Pia Lovrič. »Zaenkrat še nisem začela s peščeno sezono, saj sem vse dvoboje odigrala na trdi podlagi. Vesela sem, da imam veliko možnosti igrati na turnirjih v Sloveniji,« je dejala Ela Nala Milić, ki je tako v Mariboru kot Murski Soboti izgubila v prvem krogu. »Slovaki imajo v reprezentanci najboljšo mladinko na svetu Renato Jamrihovo. Doslej sem z njo dosegla po eno zmago in poraz. Vesela bom, če se bom z njo pomerila še enkrat, odločala pa bo dnevna forma,« si želi priložnostiEla Nala Milić (812.).

