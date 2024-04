Ekvadorska policija je prejšnji teden na ukaz mladega predsednika Daniela Noboa nepooblaščeno vstopila v mehiško veleposlaništvo v Quitu in nasilno odvlekla bivšega ekvadorskega podpredsednika Jorgea Glasa. Ta je bil tam od decembra in je dobil azil, za katerega je zaprosil s trditvijo, da je tarča političnega pregona, potem ko so ga obtožili korupcije. Po trditvah kritikov so oblasti v Quitu z vdorom v ambasado prekršile eno temeljnih pravil diplomatskih odnosov – nedotakljivost diplomatskih predstavništev.

Vrsta držav in tudi Združeni narodi so obsodili dejanje Ekvadorja. Mehika je takoj prekinila diplomatske odnose, iz Quita odpoklicala vse diplomatsko osebje (kar je redkost) in napovedala, da se bo pritožila na meddržavno sodišče. Prekinila je tudi pogovore o prostotrgovinskem sporazumu med državama, južnoameriški trgovinski blok Mercosur pa je napovedal zamrznitev članstva Ekvadorja.

»Vstopili so nasilno in brez pooblastila, fizično so napadli diplomate. To odločno obsojamo. Niti diktator Pinochet si ni drznil vstopiti v mehiško veleposlaništvo v Čilu,« je dejala državna sekretarka mehiškega zunanjega ministrstva Alicia Barcena. Odpravnik poslov Roberto Canseco pa je dejal, da so ga vrgli na tla kot kriminalca. »To ni mogoče, to se ne more dogajati. To je noro,« je rekel.

Sporno početje države, ki je dala azil Assangeu

Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih iz leta 1961 narekuje nedotakljivost diplomatskih misij. Organi države gostiteljice tja ne smejo vstopiti brez dovoljenja, ozemlje misije se namreč formalno šteje za ozemlje države, ki misijo tam ima, država gostiteljica pa je dolžna skrbeti tudi za njegovo varnost. Ta načela mednarodnega prava so pomembna za delovanje meddržavnih odnosov in Ekvador je tarča kritik tudi zato, ker lahko njegovo dejanje predstavlja precedens, ki bi to delovanje ogrozil, pravijo strokovnjaki. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je dejal, da kršenje načela nedotakljivosti diplomatskih poslopij »ogroža normalnost v mednarodnih odnosih«. Dejanje Ekvadorja je pod drobnogledom tudi zato, ker je tako redko. Le malo je namreč primerov, ko so kršili nedotakljivost diplomatskih predstavništev – takšen je denimo iranska zasedba ameriškega veleposlaništva leta 1979.

Ekvador trdi, da je Mehika zlorabila privilegije diplomatske misije, ko je v petek nezakonito odobrila azil Glasu, ki ga štejejo za kriminalca, saj je bil že pred zadnjimi obtožbami o korupciji dvakrat obsojen zaradi prejemanja podkupnin in je bil v zaporu. Zato Mehika ni imela pravice, da ga ščiti, trdi vlada v Quitu.

Mehika sicer pogosto daje zatočišče političnim disidentom. A to ni tuje niti Ekvadorju, ki je denimo leta 2012 odmevno podelil azil ustanovitelju Wikileaksa Julianu Assangeu ter mu dovolil bivati na njegovem veleposlaništvu v Londonu. Britanska vlada je takrat grozila in trdila, da ima pravico vstopiti v poslopje, ker je Assange kršil pogoje branjenja s prostosti, a tega nikoli ni storila, Ekvador pa je takrat odgovoril, da bi to predstavljalo kršenje dunajske konvencije. Vse to se je dogajalo v času, ko je Ekvador vodil predsednik Rafael Correa, čigar podpredsednik je bil kasneje prav Glas. Azil Assangeu so preklicali leta 2019.

Že prej izgnali veleposlanico

Aktualni ekvadorski predsednik Noboa je na čelu države od novembra lani, ko še ni dopolnil 36 let, in je najmlajši demokratično izvoljeni predsednik države na svetu. Vdor na veleposlaništvo pripisujejo tudi njegovi neizkušenosti, čeprav naj bi po drugi strani v domači javnosti poteza uživala podporo. Noboa je namreč glasni nasprotnik tega, da se vplivneži lahko izognejo kazni.

Škandal se je zgodil v času, ko so se že zaostrili odnosi z Mehiko, ker je njen predsednik Andres Lopez Obrador namigoval na to, da je Noboa lani zmagal, ker je bil ubit eden od njegovih tekmecev v kampanji, mediji pa da so potem z umorom povezovali Noboevo protikandidatko. Zaradi teh izjav je Ekvador prejšnji teden izgnal mehiško veleposlanico. Mehika se medtem pripravlja na splošne volitve čez slaba dva meseca. Obrador se ne sme potegovati za drugi šestletni mandat, ker ustava dopušča samo enega. Bi pa dogajanje okoli Ekvadorja lahko pomagalo njegovi stranki in predsedniški kandidatki Claudii Sheinbaum.