Niz rasti vrednosti tečajev in doseganja novih vrhov na svetovnih delniških trgih se je pretekli teden prekinil. Delniški indeks MSCI ACWI, ki meri gibanje tečajev svetovnih delnic, je izgubil 0,9 odstotka vrednosti. Razpoloženje vlagateljev je večji del tedna zaznamovalo več dejavnikov, med katerimi so bile v ospredju naraščajoče cene surovin in geopolitične napetosti. Geopolitična trenja na Bližnjem vzhodu so krojila trg surovin, še posebej po izraelskem zračnem napadu na iransko ambasado v Siriji. Cena sodčka zahodnoteksaške nafte WTI se je povišala za 4,5 odstotka, novo rekordno vrednost pa je doseglo zlato. Podatki o ameriškem trgu dela kažejo na to, da gospodarstvo ne zahaja v območje recesije, zaradi česar bi ameriška centralna banka lahko zmanjšala število znižanj obrestnih mer v letošnjem letu. Zahtevane donosnosti ameriških državnih obveznic so rasle: 10-letna državna obveznica je v petek dosegla 4,38 odstotka, kar je najvišja donosnost od lanskega novembra.

Osrednji ameriški indeks S&P 500 je v preteklem tednu zabeležil padec v višini 1 odstotka, merjeno v dolarjih, indeks tehnoloških delnic NASDAQ pa je teden končal 0,8 odstotka nižje. Trg dela v ZDA ostaja močan, saj so po poročanju urada za delo ameriški delodajalci v marcu odprli več kot 300.000 novih delovnih mest, kar je bistveno več od pričakovanih 200.000. Stopnja brezposelnosti je v skladu s pričakovanji zdrsnila na 3,8 odstotka v primerjavi s februarskimi 3,9 odstotka. Vrednosti proizvodnega in storitvenega indeksa nabavnih menedžerjev (PMI) sta se marca znižali, vendar ostajata v rastoči fazi. Pozitiven signal za gospodarstvo je bila rast poslovne aktivnosti, na znižanje vrednosti kazalnika pa je vplivala predvsem rast vhodnih cen. Med poslovnimi novicami se je nadaljevalo težko obdobje za Teslo, saj je družba sporočila, da so njene četrtletne dobave električnih avtomobilov padle prvič po letu 2020, zaradi česar je cena delnice zdrsnila za 6,2 odstotka. Tržna kapitalizacija proizvajalca polprevodnikov Intel je v preteklem tednu upadla kar za 12,4 odstotka, in sicer po objavi, da je s proizvodnjo čipov v lanskem letu ustvaril sedem milijard dolarjev izgube. Razočarani so bili tudi vlagatelji v velike zdravstvene zavarovalnice zaradi novice, da bodo vladna plačila podjetjem, ki izvajajo programe Medicare Advantage, leta 2025 nižja od pričakovanih. Med zmagovalci borznega trga v preteklem tednu so bile delnice energetskih podjetij, pri čemer je največja ameriška naftna družba Exxon pridobila 4,4 odstotka vrednosti.

Tudi tečaji evropskih delnic so teden zaključili nižje in končali niz rasti, ki se je začela februarja. Vrednost indeksa evropskih delnic STOXX Europe 600 je upadla za 1,2 odstotka, nemški DAX pa je izgubil 1,7 odstotka vrednosti. Inflacija v evrskem območju je upadla hitreje od pričakovanj na 2,4 odstotka, vendar je jedrna inflacija brez upoštevanja cen hrane in energije ostala visoka pri 2,9 odstotka. Evropski kompozitni indeks PMI se je okrepil in se z vrednostjo 50,3 vrnil nad 50, vendar sta Nemčija in Francija ostali na območju krčenja pri vrednosti 47,7 oziroma 48,3.

Bolje od razvitih trgov so pretekli teden v povprečju zaključile delnice družb s trgov v razvoju, predvsem na krilih indijskih in kitajskih delnic, medtem ko so indeksi brazilskih, korejskih in tajvanskih delnic teden končali v rdečem.