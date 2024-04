Medtem ko je Disney, kar zadeva filme iz megafranšize Vojna zvezd, po deveti epizodi Vzpon Skywalkerja iz leta 2019 stopil na zavoro, produkcija serij deluje kot po tekočem traku. Po The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka in Andor letos poleti na pretočno platformo Disney+ prihaja osemdelna serija The Acolyte. Četrtega junija bosta najprej na voljo prvi dve epizodi, preostale bodo sledile tedensko. Zgodba bo obravnavala tako imenovano obdobje Visoke republike, kar v prevodu za ne največje vojnozvezdne navdušence pomeni, da bo serija umeščena okroglo stoletje pred dogodki filmske prve epizode Grozeča prikazen (1999). Ja, to je tisti film, v katerem glavna baraba ni imela le rdečega svetlobnega meča, pač pa tudi rdeč obraz. In ja, predzgodbe so ta hip vroča roba, pomislite samo na Amazonove Prstane moči in HBO-jevo Zmajevo hišo.

Serija, katere prvi napovednik je že dostopen na vseh dobro založenih spletiščih z videovsebinami, bo tako ob robu zlatega obdobja jedijev, ki v galaksiji daleč daleč stran simbolizirajo tabor dobrih fantov, popisala vzpon zlobnih uporabnikov sile – sithov. Obetajo se torej dobri stari spopadi svetlobnih mečev, kar jasno in glasno napoveduje zaključek omenjenega napovednika, ki razkriva tudi zavidljivo produkcijsko vrednost serije, ki se bo brala kot misteriozni triler. Na spletu lahko preberemo, da je Disney že v predprodukcijo vložil kar 50 milijonov dolarjev, kar je celo več kot recimo za film Rogue One: Zgodba Vojne zvezd (2016), katerega proračun je nazadnje tehtal čez 200 milijonov dolarjev.

V načrtu tudi številni filmi

Nasprotno od nekaterih drugih Disneyjevih serij, ki so bile posnete z rabo tako imenovanih virtualnih prizorišč, to je ogromnih LED-zaslonov, s katerimi so pričarali pisani dogajalni prostor, serija Acolyte stavi na tradicionalno snemanje na lokaciji. »V svoji filmarski karieri sem že bila prisotna na neverjetnih prizoriščih, a česa takšnega še nisem videla,« je za tuje medije dejala Leslye Headland, ki se pod serijo podpisuje kot scenaristka, režiserka in ustvarjalka. Ameriške filmarke iz Marylanda se boste spomnili po Netflixovi seriji Russian Doll, v kateri je kot Nadia Vulvokova umirala in ponovno oživljala Natasha Lyonne. Osrednje vloge so ustvarjalci razdelili Amandli Stenberg (Sovraštvo, ki ga sejete), Lee Jung Jaeju (Squid Game), Mannyju Jacintu (Dobri kraj), Jodie Turner-Smith (Po Yangu) in Dafne Keen (Logan), zasedbo pa zaokroža zvezdnica Carrie-Anne Moss (Matrica, Memento).

Acolyte je sicer del zadnjega paketa načrtov za megafranšizo Vojna zvezd, ki jo je Disney za slabe štiri milijarde evrov kupil pred dobrim desetletjem. Poleg nadaljevanja obstoječih serij so napovedani številni celovečerci. Januarja letos je bil potrjen film na podlagi priljubljene serije The Mandalorian, ki ga bo režiral avtor serije Jon Favreau in naj bi prišel v kino maja 2026. Trije pa lani v Londonu in jih bodo po sedanjih načrtih režirali James Mangold (Policaji, Izzivalca), Dave Filoni (Vojna klonov) in kanadsko-pakistanska filmarka Sharmeen Obaid Chinoy, ki bi tako postala sploh prva ženska na režiserskem stolčku filma Vojne zvezd. Obeta se tudi film Vojne zvezd, ki ga bo režiral novozelandski filmar Taika Waititi (Zajec Jojo, Thor: Ragnarok).