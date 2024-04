Znova brez presenečenja. Tudi na četrti dirki letošnje sezone formule 1 je bil na najvišji stopnički obraz, ki smo ga tam že vajeni videti – Max Verstappen (Red Bull). Potem ko je v soboto dobil kvalifikacije, že četrte letos, je bil tudi dan kasneje razred zase in za dobrih 12 sekund ugnal moštvenega kolega, Mehičana Sergia Pereza. Zanj je bila to že tretja zmaga v sezoni, premagali (natančneje Carlos Sainz) so ga zgolj na minuli dirki v Avstraliji, ko je odstopil.

Nizozemec, sicer trikratni zaporedni svetovni prvak, ima za seboj blesteče nastope, saj je v karieri na najvišjo stopničko stopil že 57-krat. Tudi v Suzuki je na dirki najbolje startal, toda po vsega dveh zavojih sta trčila Avstralec Daniel Ricciardo (RB) in Tajec Alex Albon (Williams), kar je pomenilo rdečo zastavo in prekinitev dirke. »Šlo je za klasično dirkaško nesrečo. Če sem iskren, priznam, da Alexa nisem videl. Nisem si želel, da nedelja mine na takšen način. A nesreče se dogajajo,« je svoje videnje trka podal Daniel Ricciardo. Po daljšem premoru smo videli že videno. Znova dober start Verstappna. Višje temperature zraka so moštva malce presenetile, zato so se odločili za različne taktike in strategije glede izbire pnevmatik in postankov. Posledica so bila številna prehitevanja. Še najbolj v polno so zadeli pri Ferrariju, saj je Charles Leclerc po rdeči zastavi le še enkrat zavil v bokse in dobrih deset krogov pred ciljem vozil na tretjem mestu pred moštvenim kolegom Carlosom Sainzem. Slednji je imel sicer drugačno strategijo, a mu je kolega uspelo hitro prehiteti in na koncu ciljno črto prečkati kot tretji.

»Vse je šlo dobro – postanki v boksih, strategija. Boljše ne bi moglo biti. Na zadnji dirki se je malo zataknilo, a sem zelo vesel, da smo spet na vrhu, še posebej tukaj pred Hondinimi navijači. Kritičen je bil start, da sem ostal spredaj, potem pa je bil avto skozi celotno dirko vse boljši,« je dejal Max Verstappen, ki je večino dirke na čelu odpeljal sam, njegova zmaga pa ni bila niti za trenutek ogrožena. To je bila sicer že 116. zmaga za Red Bull. Nizozemec je tako že na začetku sezone na dobri poti, da še enkrat več osvoji naslov svetovnega prvaka. Dobre volje je bil tudi Carlos Sainz, ki je po tretjem mestu in že tretjih letošnjih stopničkah povedal: »Za mano je dobra dirka, zato sem zelo zadovoljen. Ker sem imel drugačno strategijo, sem vedel, da me na poti so stopničk čaka nekaj prehitevanj, ki na tej stezi nikoli niso enostavna. Na koncu mi je uspelo prehiteti tako Norrisa kot Leclerca, zato sem stopničk še toliko bolj vesel.« Naslednja postaja svetovnega prvenstva bo Velika nagrada Kitajske, ki bo v Šanghaju med 19. in 21. aprilom.

VN Japonske v številkah Izidi (53 krogov, 307,471 km): 1. Verstappen (Niz, Red Bull) 1,54:23,566 (povprečna hitrost 161,271 km/h), 2. Perez (Meh, Red Bull) + 12,535, 3. Sainz (Špa, Ferrari) + 20,866, 4. Leclerc (Mon, Ferrari) + 26,522, 5. Norris (VB, McLaren) + 29,700, 6. Alonso (Špa, Aston Martin) + 44,272, Skupni vrstni red (po 4 od 24 dirk): 1. Verstappen 77 točk, 2. Perez 64, 3. Leclerc 59, 4. Sainz 55, 5. Norris 37, 6. Piastri (Avstral, McLaren) 32, konstruktorji: 1. Red Bull 141, 2. Ferrari 120, 3. McLaren 69, 4. Mercedes 34, 5. Aston Martin 33, 6. RB 7.