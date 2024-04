Dolgo je čakala na ta trenutek, a ga je končno dočakala: ameriška pevka Taylor Swift je uradno postala milijarderka. Na Forbesovi lestvici zvezdniških milijarderjev je Taylor Swift z osebnim premoženjem, ocenjenim na 1,1 milijarde dolarjev, na štirinajstem mestu, prednjači pa hollywoodski producent in režiser George Lucas, ki je zaslužil petkrat več – kar 5,5 milijarde dolarjev. Bloomberg je najprej poročal, da je 34-letna Swift oktobra lani postala milijarderka zahvaljujoč novemu albumu Eras Tour (prva turneja, ki je prinesla milijardo dolarjev) in koncertnemu dokumentarnemu filmu z rekordnim dobičkom. V svojem povzetku bogastva zvezdnice je Forbes ocenil, da je Swiftova zaslužila 500 milijonov dolarjev s svojimi avtorskimi honorarji in turnejami ter še 500 milijonov dolarjev s svojim katalogom. Forbes med drugim tudi trdi, da je z nepremičninami zaslužila dodatnih 125 milijonov dolarjev.

Na lestvici le tri ženske

Premožnejše od Taylor Swift so v kategoriji popularnih zvezdnikov le tri ženske: Oprah Winfrey, Kim Kardashian in Rihanna. K njenemu uspehu je pripomogla tudi superuspešna svetovna turneja Eras, ki se je zapisala v zgodovino glasbene industrije z največjim zaslužkom od prodanih vstopnic doslej. Njen novi, enajsti studijski album pod imenom The Tortured Poets Department bo izšel 19. aprila. Po dolgem iskanju pa je pevka našla srečo tudi v ljubezni. V razmerju je s Travisom Kelcejem, slavnim igralcem ameriškega nogometa.

Njena pot do slave se je začela po zaslugi staršev, ki so zgodaj prepoznali hčerkin talent in vse življenje posvetili njegovemu razvoju. Taylor Swift se je rodila 13. decembra 1989 v Readingu v Pensilvaniji v ZDA v premožni družini. Oče Scott je bil posrednik in finančni svetovalec, mama Andrea specialistka za marketing, dve leti mlajši brat Austin pa se trenutno ukvarja s fotografijo in igranjem.

Pri Forbesu so zapisali, da je bilo leta 2024 rekordnih 2781 milijarderjev, kar je 141 več kot lani in 26 več od prejšnjega rekorda iz leta 2021. Dodali so še, da je elita bogatejša kot kadar koli prej – s skupnim premoženjem 14,2 bilijona dolarjev – in da je razred milijarderjev leta 2024 za 255 odstotkov bogatejši kot pred desetletjem.