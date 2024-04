Nizkocenovno. Pred leti je imela beseda izrazito negativen prizvok, saj se je, četudi včasih brez realne osnove, avtomatsko povezovala z besedo nizkokakovostno. A z leti se je odnos do nizkocenovnih izdelkov in storitev spremenil. Do te mere, da po njih posegajo tudi tisti, ki imajo več kot dovolj denarja, da v to niso prisiljeni. Pogled so spremenili denimo tako nizkocenovni letalski prevozniki kot nizkocenovne trgovske verige. Zagotovo tudi ena redkih, na našem trgu pa sploh edina avtomobilska znamka, ki se oznake »nizkocenovna« ne otepa in jo s ponosom sprejema. Dacia.

Ko beseda teče o tej romunski znamki, ne smemo pozabiti na leto 1999, ko jo je prevzel Renault. Tedaj se je rodila na novo in nekaj let kasneje, ko so predstavili svoj prvi »skupni« avtomobil, model logan, je začela pisati zgodovino, ki s prejšnjo Dacio razen imena nima ničesar skupnega. Kdor je imel priložnost voziti stare dacie in poznejše nove, bo znal povedati, da so si kot galaksije narazen. Zato ni čudno, da je ob testiranju najnovejšega modela, ki je na ceste zapeljal leta 2021, treba zapisati tudi besedico spoštovanje. Je pa res, da je jogger vse prej kot popoln avto, njegova največja slabost pa so tehnologije. Sodobne tehnologije. Na testnih trčenjih EuroNCAP je tako prejel vsega eno zvezdico od petih možnih, oceno pa so odgovorni pospremili z besedami, da je varnost slaba, saj ne premore aktivnih sistemov, ki lahko preprečijo nesrečo in bi morali biti standardni, zgodba zase pa so tudi pomanjkljivi pasivni sistemi, ki v nesreči pomagajo. Težava pri joggerju je, da jih ne premore niti za doplačilo. Tako nas je med vsakodnevno vožnjo z naskokom najbolj motilo, da je bil tempomat navadni, kot so ga predstavili v 70. letih, namesto da bi sam ohranjal varnostno razdaljo, pospeševal in zaviral ter posledično vožnjo naredil udobnejšo in predvsem varnejšo. A to je pač nekaj, kar morajo lastniki dacie vzeti v zakup.

Jogger je namreč avto, ki lahko sploh kakšnemu družinskemu očetu izvabi nasmešek na obraz. Z razlogom, je eden redkih, v katerem se lahko prevaža do sedem potnikov (petsedežna različica je 500 evrov cenejša). Seveda je dostop do zadnjih dveh sedežev močno otežen in zahteva tudi nekaj gimnastičnih spretnosti, a dva otroka se nad relativno skromno odmerjenimi centimetri za kolena in glavo zagotovo ne bosta pritoževala. Je pa hkrati res, da je v tem primeru prtljažni prostor komajda vreden svojega imena, saj je 160 litrov dovolj kvečjemu za kakšne vrečke po nakupu živil pri najboljšem sosedu. Zadnja sedeža se da sicer dokaj enostavno odstraniti, saj z 10 kilogrami nista pretežka, in v tem primeru dobimo luknjo z veliko začetnico. 565 litrov je dovolj za prostorske sanje. Vse prej kot sanjska pa je zadnja klop, ki je hudimano trda in neprijazna do zadnjice najbolje dveh potnikov. Za drobnarije je prostora dovolj, saj sta na voljo po dva predala in odlagalni mesti. Še opazka na temo prtljažnika. Vrata so hudimano zajetna in težka, pomoč elektrike bi prišla še kako prav. Na doplačilnem seznamu jo boste zaman iskali. A to še ne pomeni, da je oprema extreme sopomenka za revščino. Nasprotno. Veseli parkirna kamera, ki natančno kaže luknjo, ki je na voljo, v zimskih mesecih pride še kako prav ogrevanje prednjih dveh sedežev, omeniti velja samodejno klimatsko napravo in pa pametno kartico namesto ključa, katere inteligenčni kvocient je resnično visok, saj brez napake samodejno odklepa in zaklepa vozilo. Mnoge precej bolj premijske znamke lahko o čem podobnem zgolj sanjajo. Da je ta enoprostorec, ki z 20-centimetrsko oddaljenostjo od tal že malce spominja na športnega terenca, sodoben, dokazuje tudi 20-centimetrski barvni zaslon na dotik, pri čemer veseli, da lahko do vseh menijev dostopamo tudi prek stikal na volanskem obroču. Se pa navigaciji pozna, da je že v letih, zato smo raje uporabljali tisto s prenosnega telefona.

Najboljše smo prihranili za konec. Najprej motor. 110 konjičkov litrskega trivaljnika je ves čas pripravljenih, da jih poženete v dir. Presenečeni boste, kako zelo iskrivi so, bi si pa namesto 6-stopenjskega ročnega menjalnika, ki je čisto korekten, zaželeli samodejnega, a pri tem motorju ni na voljo. Je bila pa zato poraba občutno nad zapisano v tehničnih podatkih, s povprečjem 7,4 litra se nam je zdela (pre)visoka, čeprav je bil doseg še vedno spoštljivih 675 kilometrov. Velik adut dacie naj bi bila cena, ki je glede na dolžinski centimeter (dolžina je 4,55 metra) z 21.590 evri dokaj ugodna, a dejstvo je, da bo moral lastnik zamižati na eno oko, da bo za volanskim obročem resnično zadovoljen in se bo v joggerju slišal Kekčev napev.