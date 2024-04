Ob rojstvu sta ga starša poimenovala Chan Kong-sang, kar v prevodu pomeni rojen v Hongkongu. Umetnost kung fuja mu je že v otroških letih približal oče, ki je sedemletnega sina tudi vpisal v Kitajsko dramsko akademijo. Tam se je mali Kong-sang deset let uril v borilnih veščinah ter se učil akrobatike, petja in igranja. Akademija je namreč veljala za pripravnico dečkov na Pekinško opero, kjer pa jih v vseh teh letin niso naučili branja in pisanja, navaja uradna spletna stran Jackieja Chana.

Igralski debut je Chan imel že pri osmih letih, ko je nastopil v filmu Wong so Kong Nam chat ba tin (Big and Little Wong Tin Bar, tudi znan kot Seven Little Valiant Fighters) o otroku, ki se uči borilnih veščin, da bi postal kung fu bojevnik.

Po koncu šolanja na Kitajski dramski akademiji je Chan odšel v Avstralijo, kjer se je pridružil staršema. V deželi tam spodaj je delal v eni od restavracij. Po zaslugi enega od zaposlenih z imenom Jack, ki je imel težave z izgovarjavo imena Kong-sang, je dobil naprej vzdevek little Jack in nato še Jackie. Kasneje je dobil povabilo za prvo glavno vlogo v filmu Xin jing wu men (New Fist of Fury) iz leta 1976, zaradi katere se je Jackie Chan vrnil v Hongkong.

V Aziji je kmalu uspel v filmskem svetu, šele čez vrsto let pa tudi v Severni Ameriki, kjer je preboj dosegel s filmom Hung fan kui (Rumble in the Bronx) iz leta 1995. Tri leta kasneje je izdal avtobiografijo z naslovom I Am Jackie Chan: My Life in Action. Leta 2016 je prejel častnega oskarja za življenjsko delo. V Hollywoodu ima vse od leta 2002 tudi svojo zvezdo na pločniku slavnih.

Danes velja Jackie Chan za enega od najbolj znanih igralcev na svetu, ki je priljubljen tako na Zahodu kot v svoji domovini. Prepoznaven je po komičnem slogu borbe s pretiranimi gibi, uporabi improviziranih orožij in inovativnih kaskaderskih trikov, ki jih na posnetkih običajno izvaja sam. Na Kitajskem je tudi popularen pop izvajalec in je izdal več glasbenih albumov. Pogosto tudi sam poje v naslovnih skladbah svojih filmov, navaja spletna enciklopedija Wikipedija.