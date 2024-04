Pripadniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas so 7. oktobra vdrli v Izrael, ubili okoli 1170 ljudi, še 250 pa jih zajeli. Izrael je v odzivu razglasil vojno stanje in s ciljem uničenja Hamasa sprožil ofenzivo na Gazo, v kateri je bilo ubitih več kot 33.000 ljudi, večinoma žensk in otrok.

Humanitarne razmere v enklavi se zaradi ofenzive vztrajno slabšajo, skrbi pa sproža tudi zaostritev razmer v širši regiji. Številne države in mednarodne organizacije že dlje časa pozivajo k prekinitvi ognja v Gazi, a se ta, z izjemo tedenskega premora sredi novembra, še ni uresničila.

Meddržavno sodišče (ICJ) je Izraelu odredilo sprejetje vseh ukrepov za preprečitev kršitev konvencije o genocidu in zagotovitev humanitarne pomoči v Gazi. Varnostni svet ZN pa je zahteval takojšnjo prekinitev ognja v Gazi med muslimanskim svetim mesecem ramazanom, ki bo vodila v trajno premirje. Kljub temu Izrael nadaljuje napade, vojni pa še ni videti konca.

Danes naj bi se sicer v Kairu začela nova pogajanja za prekinitev ognja in dogovor o izpustitvi talcev, na katerih so udeležbo potrdili tako pogajalci Izraela kot Hamasa.

V luči pol leta vojne bo popoldne na ljubljanskem Trgu republike potekal vseslovenski shod za svobodno Palestino, ki ga organizira Gibanje za pravice Palestincev. Udeleženci bodo izvedli instalacijo z oblačili v spomin na žrtve v Gazi. Oblačila bodo nato prodali, dobiček pa donirali palestinski fundaciji za pomoč otrokom v Gazi.