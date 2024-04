V petkovem polfinalu pokala so rokometaši Trima Trebnja z golom Vida Miklavca 17 sekund pred koncem tekme povedli s 34:33, v zadnjih sekundah tekme pa so Koprčani po prekršku nad Tinetom Poklarjem prišli do sedemmetrovke. Izvajal jo je njihov najboljši strelec Andraž Makuc, z desetimi goli tudi najboljši strelec tekme, vendar je njegovo namero prebral hrvaški vratar Tin Hercog, ki je pred dnevi proslavil dvajseti rojstni dan. Veliko lažjo pot do finala so nepričakovano imeli Slovenjgradčani, ki so s kar 34:25 premagali Krko, ki je v tej tekmi veljala za favorita.

Slovenj Gradec je vodil le enkrat

Če so se varovanci trenerja Uroša Zormana mučili v polfinalu, je bila njihova zmaga v finalu veliko bolj prepričljiva. Slovenj Gradec je vodil le enkrat, in sicer po golu Uroša Štumpfla v 11. minuti s 4:3. S tremi zaporednimi goli so domači rokometaši trenutno osmouvrščeni ekipi državnega prvenstva pobegnili za dva gola, zadnjič pa je bil izid izenačen v 16. minuti. Za goste je zadel Miha Kotar, ki je prve rokometne korake naredil v Trebnjem, njegov brat dvojček Marko pa je s svojim drugim golom na tekmi štiri minute pozneje domačo ekipo prvič na tekmi popeljal do treh golov prednosti (9:6).

Štumpfl, ki je v prvem polčasu dosegel polovico vseh golov za Slovenj Gradec, je po dveh zaporednih golih v 22. minuti svojo ekipo še približal na gol zaostanka (8:9), toda Trebanjci so le tri minute pozneje, ko je bil s sedmih metrov uspešen Vid Jurečič, vodili že s 13:9. V 41. minuti je Staš Slatinek Jovičič zadel za 26:19. Da se gostje domačim ne bi bolj približali, je poskrbel junak polfinalne zmage proti Kopru Tin Hercog, ki je branil le v drugem polčasu. Delo je korektno v prvih 30 minutah opravil tudi Aljoša Čudić. Za najboljšega igralca zaključnega turnirja je bil izbran Vid Miklavec, 21-letni Izolan, ki je predlani prestopil v Trimo.

Zormanu se je odvalila skala od srca

»Priznati moram, da se mi je od srca odvalila skala, ne kamen, kajti breme je bilo veliko. Najbolj se je to videlo na polfinalni tekmi proti Kopru, v finalu pa je bilo vendarle lažje igrati. Vodstvo kluba je naredilo vse, da bi bil zaključni turnir pravi spektakel, zato je bila odgovornost še toliko večja, zmaga v finalu pa je nagrada tudi zanj,« se je prve trenerske lovorike veselil Uroš Zorman. Za Trebanjce, ki so lani praznovali štirideseto obletnico delovanja, je bil to sploh prvi finale v njihovi zgodovini. Nekaj več izkušenj z njimi ima Slovenj Gradec, za katerega je bil to tretji finale. Zadnjega so igrali pred dvajsetimi leti, ko so, takrat še kot Prevent, izgubili s Celjem s 25:40, ki jih je s 25:21 premagalo tudi pred tridesetimi leti.

»V polfinalu smo odigrali odlično tekmo proti Krki, žal pa proti Trimu, glede na stanje, v kakršnem je naša ekipa, saj nam manjka šest, sedem igralcev, česa več niti nismo bili zmožni,« je Žiga Lesjak, trener Slovenjgradčanov, športno priznal poraz svoje ekipe. »Zagotovo je to do zdaj največji uspeh našega klub. Res je, da smo bili v vlogi favorita, smo pa se bali, da bo prišlo do naših 'črnih' minut kot na tekmi proti Kopru, vendar na srečo ni prišlo do tega,« pa se je svoje tretje pokalne lovorike, dve je osvojil v dresu Celja, veselil 29-letni Jan Jurečič, desno krilo Trebanjcev, ki je bil z desetimi goli najboljši strelec tekme.

Koprčani brez možnosti proti Novomeščanom

Poraz v polfinalu so lažje preboleli rokometaši Krke, ki so sicer načrtovali, da bi se v finalu v dolenjskem obračunu pomerili s Trebanjci. Načrt se jim ni izšel, vseeno pa so na tekmi za tretje mesto imeli dovolj moči, da so premagali Koprčane, ki so v osmi minuti vodili s 6:2. Ob polčasu je za dva gola še vodil Koper, ki pa je v drugem polčasu dosegel le še osem golov, zato pa so bili toliko bolj razpoloženi novomeški rokometaši. V njihovi ekipi se je s 14 obrambami izkazal Jure Blaževič in z desetimi goli Veljko Stanojević, za Koper pa je največ golov, devet, dosegel Makuc.

Čeprav Celjani niso nastopili na zaključnem turnirju, v četrtfinalu jih je zaustavila Krka, so z 22 pokalnimi lovorikami daleč najbolj uspešna slovenska ekipa. Trikrat sta pokal osvojila Gorenje, ki ga je že v prvem krogu zaustavil Trimo, in Koper, po enkrat pa Gold Club Hrpelje, Prule 67 in od sobote naprej še Trebanjci. Novi pokalni zmagovalci so zaslužili še deset tisoč evrov, pol manj so dobili Slovenjgradčani, medtem ko so Novomeščani in Koprčani zaslužili po 2500 evrov. V sezonah 2019/20 in 2020/21 tekmovanja ni bilo zaradi koronavirusa.

Trimo Trebnje – Slovenj Gradec 35:28 (18:14) Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 750, sodnika: Sok, Lah. Trimo Trebnje: Čudić (4 obrambe), Herceg (7 obramb), Slatinek Jovičič 3, Višček 1, Bulzamini 2, Didovič 3, Jurečič 10 (3), Kotar 4, Udovič, Miklavec 7, Grmšek 2, Grbić, Cingesar, Nešić 1, Krešić, Ćorsović 2, trener: Zorman. Slovenj Gradec: Marković (3 obrambe), Smolnikar, Leben (3 obrambe), Husejnović, Cvetko 4, Milenković 1, Štaleker 1, Karlaš 2, Levc 3, Kotar 1, Svečko, Pikl, Pandev 1, Saleznik, Lampret, Štumpfl 9 (3), Jankovskij 6, trener: Lesjak. Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 4 (3), Slovenj Gradec 7 (5). Izključitve: Trimo Trebnje 10 minut, Slovenj Gradec 4 minute.