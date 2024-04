Sporne zadeve so razrešene, v ligi ABA bo v prihodnji sezoni 16 moštev, v letošnji ne bo izpadel nihče. To so po vnovičnem sestanku klubov informacije, ki so razveselile predvsem Krko in Mornarja, saj jima ni več treba trepetati pred izpadom. V zadnjem krogu je Cedevita Olimpija razbila Cibono v Zagrebu, Krka pa jutri ob 19. uri gostuje v Čačku pri Borcu.

Po razočaranju proti Krki so v zmajevem gnezdu očitno opravili prepotrebne pogovore, saj je Olimpija proti Ciboni prikazala povsem drugačen obraz. Zdaj Ljubljančani navijajo za zmago Igokee proti Megi, saj bi to pomenilo, da bodo redni del končali na četrtem mestu in imeli v četrtfinalu prednost domačega parketa. »Večino tekme smo igrali korektno in zasluženo zmagali. Zdaj se moramo psihično, fizično in taktično pripraviti na končnico, ne glede na to, s kom bomo igrali,« je povedal trener Olimpije Zoran Martić.

Z zmago proti Ljubljančanom v predzadnjem krogu so pri Krki dobili upanje, da se bodo v zadnjega podali s prednostjo pred Mornarjem v boju za predzadnje mesto, a je hitro sledil hladen tuš. Moštvo iz Bara je namreč v izdihljajih tekme ugnalo Borca in Novomeščane znova potisnilo na dno lestvice. Prav v Čačku bodo kapetan Jan Špan in soigralci iskali zadnji vlak, da bi se izognili zadnjemu mestu, ki pa ne bo pomenil izpada iz lige. Klubi so se namreč danes znova sestali, in čeprav niso bili prisotni predstavniki Partizana in Budućnosti, so zgladili vse pereče zadeve. Klub iz Dubaja je dobil dokončno potrditev, da bo lahko nastopal v ligi ABA. Tekmovanje so do sezone 2029/30 razširili na 16 klubov, v njem pa bo v prihodnji sezoni nastopalo vseh štirinajst klubov iz letošnje, BC Dubai in prvak 2. lige ABA. Tako je že jasno, da bo imela Slovenija znova dva predstavnika, v primeru čudeža Heliosa v končnici 2. lige ABA pa tri.

Dolenjsko moštvo lahko zadnjega mesta reši samo en razplet. Zmaga proti Borcu in poraz Mornarja proti Igokei. Na že tako težko misijo se bo Krka podala dodatno zdesetkana, saj bo zaradi poškodbe kolena manjkal še Marko Radovanović. Kako resno je njegovo stanje, bo znano v kratkem. »Teoretično še obstajajo možnosti, da se izognemo zadnjemu mestu. Ker je tako, razmišljamo samo o tem, da se nam lahko poklopi. Najprej moramo opraviti svoj del, kar bo vse prej kot lahko. Pred svojimi navijači Borac igra zelo dobro. Motivacije nam ne bo manjkalo. Tisti, ki so zdravi, pa bodo dali svoj maksimum,« je še pred novico, da v letošnji sezoni ne bo izpadel nihče, razmišljal trener Krke Gašper Okorn.

Liga ABA, 26., zadnji krog: Cibona – Olimpija 72:97 (20:24, 33:52, 52:74, Bundović 18; Šaškov 20, Omić in Dragić po 14, Stewart 10, Glas in Klobučar po 8, Blažič 7, Cobbs in Jones po 5, Radović 4, Ščuka 2), Studentski centar – Budućnost sinoči, jutri ob 17. uri: Igokea – Mega, ob 19. uri: Borac – Krka, ob 21. uri: FMP – Mornar, v nedeljo ob 18. uri: Split – Crvena zvezda, ponedeljek ob 19. uri: Partizan – Zadar, vrstni red: Crvena zvezda 21-4, Partizan 19-6, Budućnost 18-7, Mega in Olimpija po 15-10, Zadar 14-11, Igokea 13-12, Studentski centar in Split po 11-14, Cibona, Borac in FMP po 9-16, Mornar 6-19, Krka 5-20.