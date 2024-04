V Letušu ljudi ne deli le reka

Osem mesecev je minilo od lanske katastrofalne avgustovske poplave, ki je prizadela več delov Slovenije. Tudi Savinjsko dolino. Reka Savinja si je svojo pot brezkompromisno utrla že v Zgornji Savinjski dolini in se nato z vso močjo prebijala skozi Luče, Ljubno in Mozirje proti Spodnji Savinjski dolini. Prizadela je tudi Letušane, prebivalce, ki živijo na levem in desnem bregu Savinje, območju, kjer je po priporočilih strokovnjakov za preselitev predvidenih največ hiš. Na seznamu jih je 137. A nekaj tamkajšnjih prebivalcev preselitvi ni naklonjenih, saj menijo, da so bila nekatera druga območja, tudi ljubljansko naselje Sneberje, prizadeta veliko bolj. Mnogi so bili poplavljeni prvič v treh desetletjih, nekaterih pa voda sploh ni dosegla.