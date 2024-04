Amerika očitno ne bo dobila novega upoštevanja vrednega sredinskega predsedniškega kandidata, ki bi bil zanimiv za volilce, nezadovoljne z demokratom Joejem Bidnom, republikancem Donaldom Trumpom in nekaj ostalimi manj znanimi imeni, ki so doslej vstopila v tekmo za Belo hišo. Organizacija No Labels (brez oznak), v kateri so nekateri sredinski republikanci in demokrati, si je dolgo časa prizadevala najti kakšno znano ime, ki bi imelo resnične možnosti na novembrskih predsedniških volitvah. To je sicer že v osnovi zelo težko zaradi enokrožnega večinskega volilnega sistema, ki je pisan na kožo velikima strankama, in zaradi njunega obvladovanja sfere finančnih donacij. Zdaj pa je skupina No Labels tudi sporočila, da ni uspela najti resnega kandidata, ki bi se pod njenim okriljem sploh potegoval za Belo hišo. Ameriški mediji poročajo, da so se obrnili na vrsto ljudi, tudi denimo na bivša Trumpova tekmeca za predsedniško nominacijo Nikki Haley in Chrisa Christieja, pa na precej konservativnega demokratskega senatorja Joeja Manchina in nekdanjega generala ter šefa Cie Davida Petraeusa. Vsi ti in še vrsta drugih je iz različnih razlogov rekla »ne«. Eden velikih pomislekov je očitno bil ta, da nimajo prave možnosti za zmago in da bi zato kvečjemu vplivali na izid dvoboja Biden-Trump. Christie, denimo, je odkrito dejal, da noče v takšno tekmo, ker bi lahko pripomogla k Trumpovi zmagi.

Ankete so kazale, da se splača poskusiti

Organizacija No Labels je nastala leta 2010, v ameriškem kongresu stoji za neformalno sredinsko poslansko skupino z imenom Reševalci problemov, njena ideja o neodvisnem sredinskem predsedniškem kandidatu pa je imela dobro podlago v anketah. Te kažejo, da znatna večina Američanov ni naklonjena ne Trumpu ne Bidnu in bi rada kakšno novo ime. »Američani so bolj kot kdajkoli prej odprti za neodvisno predsedniško kandidaturo in lačni državnega vodstva, ki bo povezovalo. Toda pri No Labels smo vedno govorili, da bomo šli v kandidaturo samo, če najdemo kandidata z dejansko možnostjo, da pride v Belo hišo. Noben takšen kandidat se ni pojavil, zato je z naše strani odgovorno, da se umaknemo,« so zapisali v sporočilu za javnost. Napori organizacije so zašli v še večje težave, ko je pred kratkim umrl njen vpliven soustanovitelj, bivši senator in demokratski podpredsedniški kandidat leta 2000 Joe Lieberman.

Komu bo glasove pobiral Robert Kennedy mlajši

To pa ne pomeni, da tretjih kandidatov v ZDA letos ne bo. Najbolj znan je Robert F. Kennedy mlajši, nečak ubitega ameriškega predsednika, ki v anketah dobiva okoli deset odstotkov podpore. Za zdaj kaže, da bo najbolj resen neodvisni kandidat po bogatašu Rossu Perotu leta 1992, ki je s svojo kandidaturo takrat posredno pomagal do zmage Billu Clintonu, podobno kot zeleni Ralph Nader Georgeu Bushu leta 2000.

Tudi pri Kennedyju je trenutno največ vprašanj povezanih s tem, kako bi lahko s svojo kandidaturo vplival na izid dvoboja Trump-Biden. Odgovor ni čisto jasen. Kennedy je denimo okoljski aktivist in bi s tega vidika lahko pobral nekatere glasove, ki bi sicer šli k Bidnu. Obenem je glasen proticepilec, s čimer bi lahko pobral več glasov, ki bi sicer šli k Trumpu. Ker je Kennedy bivši demokrat in ker njegovo ime nekaj pomeni, pa se zdi, da gre vseeno bolj v nos kampanji Bidna, ki v zadnjih anketah sicer zaostaja za Trumpom v šestih od sedmih ključnih zveznih držav, v eni pa sta izenačena.

Po nekaj odstotkov v anketah pobirata tudi kandidaturi filozofa in aktivista Cornela Westa ter članice Zelenih Jill Stein. Maja bodo svojega predsedniškega kandidata izbrali libertarci.