Policisti so po marčevskem incidentu v garažni hiši na Rudniku, kjer se je na neprijavljenem srečanju lastnikov športnih in predelanih avtomobilov zbralo okoli 300 ljudi, poostrili nadzor nad tovrstnimi srečanji in predelanimi vozili. Pretekli mesec so posredovali še na najmanj dveh takšnih srečanjih v Mariboru in Velenju. V Mariboru so policisti ugotovili 35 kršitev cestnoprometnih predpisov in dva avtomobila izločili iz prometa. Dve vozili so iz prometa izločili tudi na srečanju v Velenju.

Neustrezne pnevmatike, zavore, vzmetenje ...

»Med najpogostejšimi predelavami osebnih vozil so namestitev neustreznih pnevmatik, luči, izpušnega sistema, vzmetenja, zavor,« kršitve, ki jih ugotavljajo pri predelanih avtomobilih, naštevajo policisti. V nadzorih so obravnavali tudi voznike, ki so nedovoljeno zatemnili vetrobranska stekla ali pa je hrup vozila presegal dovoljene omejitve. »Z vidika varnosti so najbolj problematične predelave, ki neposredno vplivajo na varno vožnjo motornega vozila, kot so na primer neustrezne pnevmatike, neustrezno vzmetenje, zavore, luči in zatemnitve vozila,« ob tem poudarjajo policisti, ki so lani ugotovili 538 kršitev, ki so se nanašale na nedovoljeno predelavo vozil. Zakon o motornih vozilih namreč prepoveduje predelave, ki poslabšajo njihove varnostne lastnosti ali lastnosti z vidika okoljskih obremenitev – zagrožena globa za fizične osebe znaša 400 evrov, za pravne pa 4000 evrov. Vsa vozila, ki niso tehnično brezhibna, so predelana ali spremenjena v nasprotju s predpisi, policisti izločijo iz prometa. Ob tem lastniku začasno odvzamejo prometno dovoljenje in registrske tablice ter odredijo izredni tehnični pregled vozila.

Čeprav je širša javnost na problematiko predelanih avtomobilov postala pozorna šele po incidentu na Rudniku, kjer je eden izmed lastnikov športnega avtomobila med tako imenovanim driftanjem trčil v betonski steber, so policisti že v preteklosti izvajali nadzore na srečanjih lastnikov predelanih avtomobilov. Januarja letos in oktobra lani so posredovali na dveh podobnih dogodkih v Mariboru. Januarja so izrekli 28 kazni, oktobra pa so ustavili in pregledali kar 145 vozil in že na kraju izdali 72 položnic zaradi različnih cestnoprometnih prekrškov. »V največ primerih je šlo za kršitve zaradi vgradnje nehomologiranih delov in različnih predelav vozil. V okviru nadzora smo ugotavljali tudi psihofizično stanje udeležencev ter ugotovili dve kršitvi zaradi vožnje pod vplivom drog in eno zaradi vožnje pod vplivom alkohola,« so pojasnili na mariborski policijski upravi, kjer so sprožili tudi preiskavo dveh kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari. Na oktobrskem srečanju so namreč med policijsko intervencijo udeleženci poškodovali dva policijska avtomobila.

Moped s štirikratno hitrostjo

Med ugotovljenimi kršitelji seveda niso samo lastniki predelanih avtomobilov. Predelave mopedov in drugih dvokolesnikov so v slovenskem prostoru skoraj del folklore. Policisti so v Mariboru pred kratkim naleteli na lastnika mopeda s konstrukcijsko določeno hitrostjo 25 kilometrov na uro, a je zaradi predelave motorja vozilo razvilo hitrost prek 100 kilometrov na uro. Kot so nam pojasnili na generalni policijski upravi, so samo lani zasegli 436 mopedov in motornih koles. »Najbolj problematične so odstranitve blokad motorja, saj se s tem poveča konstrukcijsko določena najvišja hitrost mopeda ali motornega kolesa. Na varnost pa vplivajo tudi predelave vzmetenja in neustrezne pnevmatike,« pojasnjujejo na policiji.