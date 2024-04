Očala so novi nakit

Zlatarne in draguljarne so že desetletja in stoletja glavne tarče vlomilcev in roparjev. Dragoceni nakit ima veliko vrednost, ki jo z leti tudi ohranja, zato ne čudi, da nepridipravi radi nenapovedano obiščejo tovrstne prodajalne. Oziroma vsaj poskušajo, saj so zlatarne zaradi dragocenosti praviloma tudi zelo dobro varovane. Poleg praznjenja zlatarn in draguljarn so roparji in vlomilci svoje nečedne dejavnosti že pred časom razširili tudi na prodajalne ur, ki so jim ob nekoliko manjšem tveganju prav tako ponujale dovolj zanimivih izdelkov. V zadnjem času pa se je v Sloveniji pojavil nov trend in nove tarče nepridipravov – optike. Lani jeseni so ljubljanski policisti poročali o ropu, med katerim so roparji prodajalca očal zvezali in izpraznili optiko. Ta teden pa so optiko napadli vlomilci v Ajdovščini. Sredi noči so pobrali za več deset tisoč evrov očal.

Pozor, krave! Bežimo!

Krave in biki, ki se podajo na – navadno sicer bolj kratek – izlet na svobodo, so redni gosti naše rubrike. V Veliki Britaniji pa poročajo o čredah goveda, ki svoje nestrinjanje z ujetništvom izraža precej bolj odločno in napadalno. Ne beži, temveč napada ljudi. Britanski mediji stanje na deželi opisujejo celo z besednimi zvezami, kot sta morilske krave in vojno območje. Pri tem je treba seveda upoštevati, da imajo otoški novinarski kolegi nekoliko bolj izrazit gen za senzacionalizem, dejstvo pa je, da so v zadnjih letih našteli 3000 napadov goveda in 32 smrti, ki so jih povzročile načeloma miroljubne živali. Tudi one pa imajo očitno svoj tolerančni prag in določeno mero trme. To sta nazadnje na svoji koži občutila pohodnika, ki sta naletela na čredo krav, ki jima je zaprla pot. Prepričevanje, da naj se jima umaknejo, ni zaleglo, nazadnje pa sta Britanca morala celo bežati pred čredo. Med begom sta padla v reko, na srečo pa sta jo odnesla brez poškodb.

Dokazi letijo v nebo

Da kajenje škoduje zdravju, je mantra, ki jo varuhi javnega zdravja in morale ponavljajo že leta. O vseh negativnih učinkih kajenja kadilce informirajo tudi nazorne fotografije na škatlicah cigaret. Kljub temu povpraševanje ostaja, in kjer je povpraševanje, je tudi ponudba, tako uradna kot tudi tista bolj siva oziroma črna. V Ormožu je za zdaj še neznani tat vlomil v trgovino, iz katere je odnesel za kar 3000 evrov cigaret. Policisti ga še iščejo, preiskava pa bo odgovorila na vprašanje, ali je šlo za strastnega ljubitelja kajenja ali zgolj črnoborznika z vlomilskimi sposobnostmi. V vsakem primeru bodo morali policisti pohiteti, saj se dokazi zagotovo iz minute v minuto spreminjajo v dim.

Zdravila brez recepta in plačila

Ponudba in povpraševanje veljata tudi na trgu zdravil, zato velja farmacija za eno bolj donosnih gospodarskih panog. Vendar zdravil niso vsi pripravljeni plačati, zdravniki pa vsem željam pacientov s predpisovanjem receptov prav tako ne smejo ugoditi. Policisti so po Mariboru zato morali loviti tatu, ki je v lekarni med delovnim časom zgrabil zdravila in pobegnil. Mariborčana so izsledili še isti dan, ga aretirali in tudi pridržali. Kaj je odnesel, policisti niso poročali, iz lekarn pa najpogosteje izginjajo tablete, ki delujejo psihoaktivno, navadno tudi pomirjujoče. Takšne tatove imajo policisti menda najraje, saj ne potrošijo veliko energije, da jih ujamejo, tudi aretacija poteka umirjeno in brez potrebe po uporabi kakšnih bolj trdih metod.

Srednjeveški vlomilec

»V centru Ljubljane je bilo vlomljeno v klet, od koder sta bila odtujena srebrnika,« so ljubljanski policisti zapisali v četrtkovem dnevnem biltenu za medije. Vest se je brala kot odlomek iz srednjeveškega romana, zato smo si že predstavljali viteza, ki z buzdovanom razbija vrata kleti v središču stare Ljubljane, pred roko pravice pa nato odjezdi na črnem konju. Realnost je bila zagotovo manj filmska, stari kovanci pa so žal zanimivi tudi za tatove iz 21. stoletja, čeprav ti po kleteh navadno brskajo predvsem za kolesi in smučmi.