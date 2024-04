Po najnovejših podatkih hrvaškega statističnega urada so se lani cene v povprečju zvišale za 11,9 odstotka. Cene so najbolj poskočile v notranjosti države, manj pa ob Jadranu in v Zagrebu. Tako so se cene stanovanjskih nepremičnin v Zagrebu v zadnjem letu zvišale za 11,7 odstotka, podobno je bilo tudi na Obali, medtem ko so v preostalih delih države v povprečju poskočile za 16,3 odstotka.

V Sloveniji so bile cene stanovanjskih nepremičnin po podatkih slovenskega statističnega urada lani višje za 6,8 odstotka. Cene stanovanj v območju evra pa so bile lani za dober odstotek nižje kot leta 2022.