Usoda Aleksandra Radosavljevića je bila že nekaj časa vprašljiva, vendar pa je bil sredin izpad v pokalu tako hud udarec, da ga bo zamenjal Oliver Bogatinov. Od rumeno-modre klopi se je z njim poslovil tudi njegov pomočnik Dejan Nišandžić. Pokal je bil namreč edina možnost, da si Koper priigra nastop v Evropi. Očitno je, da sta oče Ante v vlogi predsednika kluba in sin Ivica Guberac kot športni direktor povsem zgrešila pri kadrovanju, ceno za neuspeh pa je plačal trener Radosavljević.

Bogatinov, ki bo po Zoranu Zeljkoviću, Safetu Hadžiću in Radosavljeviću, ki je bil pred tem selektor slovenske vrste do 16 let, četrti strateg Kopra v sezoni, je pred kratkim sporazumno prekinil pogodbo s Kalcerjem iz Radomelj, prav ta pa bo v soboto naslednji tekmec Koprčanov v Prvi ligi Telemach. Koper je trenutno na petem mestu prvenstvene lestvice, Radomlje pa so zadnje.

Bogatinov je v Kopru, kjer je tudi igral, vodil mladinski pogon, bil pomočnik trenerja v sezoni, ko se je Koper veselil naslova državnega prvaka, ter opravljal funkcijo športnega in finančnega direktorja. Zdaj se bo pri Kopru prvič preizkusil še v vlogi glavnega trenerja. Pomagal mu bo Igor Božič, do nedavnega trener mladincev, medtem ko v preostalem trenerskem štabu ne bo prišlo do sprememb, so še zapisali pri Kopru.