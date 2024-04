Sebastian Nübling, režiser, Jackie Poloni, glasbenica_ik, režiser_ka: Protestni pohod, na poti v nikamor

V Slovenskem mladinskem gledališču sta novo premiero Slovenija šteje pripravila režiser Sebastian Nübling in Jackie Poloni. Nübling v nemškem govornem območju več kot dve desetletji uprizarja predvsem nove drame, občasno pa tudi avtorske projekte. Jackie Poloni je delal_a na področju likovne umetnosti in kritične teorije, zdaj se ukvarja z eksperimentalno glasbo in didžejevstvom. V minulih letih je glasbeno opremil_a tri Nüblingove gledališke produkcije v Baslu in Berlinu. V projektu Slovenija šteje pa tudi korežira.