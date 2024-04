Ni odrešitve, propadli ne bomo

Gradnja hiše predstavlja velik zalogaj, tako finančni kot časovni. Potrebnih je veliko usklajevanj, dopovedovanj, pogajanj o aneksih. Velja vse, kar je pred leti omenjala reklama za popularen avto: ima vse, kar imajo veliki. Razlika je le v tem, da so vse posledice morebitnega slabega načrtovanja na naših ramenih in jih ne pokrije »drugi« proračun, v primeru velikih je to seveda državni proračun. Osvojite pa tudi najpogostejšo besedo »jutri«, kar pomeni, da jutri (ne) pridejo na gradbišče. Pri tem si za pomiritev ob »nejutrih« pomagam s pesmijo Elvisa Presleyja Tomorrow never comes.