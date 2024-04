Bodo do 450. obletnice biser zloščili?

Država se v zadnjih skoraj 30 letih, odkar je leta 1996 obubožano Kobilarno Lipica nanjo prenesla občina Sežana, ni izkazala kot dobra lastnica. Z redkimi vmesnimi vzponi je kobilarna tako v konjeniškem kot turističnem smislu degradirala. Toda alternative državnemu lastništvu kljub temu ni. Kobilarna je izjemen kulturni spomenik državnega pomena. Od leta 1580, odkar kot najstarejša evropska kobilarna nepretrgoma vzreja lipicansko pasmo konj, je preživela že mnoge zgodovinske pretrese in zamenjala mnoge gospodarje, a vselej obstala. In trdoživi beli konji, ki so svojevrsten identitetni simbol Slovenije, bodo kljubovali še naprej.