Anže Logar in Vladimir Prebilič sta zelo verjetna pomembna bodoča igralca v slovenski politiki; če bi ustanovila svoji stranki in bi bile volitve te dni, bi si lahko obetala visoko podporo, kažejo tudi zadnji rezultati javnomnenjske ankete, ki jo je pripravila agencija Ninamedia. Anže Logar utegne pridobiti pomembno težo na desni strani političnega pola, Vladimir Prebilič pa na levi, čeprav nihče od njiju za zdaj še noče razkriti, ali se bosta podala na naslednje parlamentarne volitve. Logar in njegova Platforma sodelovanja ne nameravata nastopiti na volitvah v evropski parlament, Prebilič pa se bo na te volitve podal skupaj s stranko Vesna.

In kaj je pokazala zadnja javnomnenjska anketa? Anketirani so morebitni »stranki Anžeta Logarja« namenili 17,4 odstotka glasov, kar je le malenkost manj od rezultata SDS, za katero bi se odločilo 18,1 odstotka vprašanih. Za morebitno bodočo »stranko Vladimirja Prebiliča« je v anketi glasovalo 13,6 odstotka vprašanih, kar je zelo blizu rezultata vladajoče stranke Gibanje Svoboda, ki je prejela 14 odstotkov glasov anketiranih. Sledi NSi, za katero se je odločilo 5,3 odstotka vprašanih, in Levica s 5 odstotki podpore. SD, ki trenutno išče izhod iz globoke krize in bo v tem mesecu izbirala tudi novo vodstvo, je zbrala komaj 2,2 odstotka glasov anketiranih. To je manj, kot bi na volitvah dobila stranka Pavla Ruparja, za katero se je v anketi odločilo 2,5 odstotka vprašanih.

Logar: Sem poslanec SDS

Pri Anžetu Logarju in Vladimirju Prebiliču ne gre za nova obraza, prej za novo generacijo s politično kilometrino. Prvi je že vrsto let poslanec SDS, tudi minister v Janševi vladi, drugi dolgoletni kočevski župan. Nazadnje sta bila Logar in Prebilič tudi tekmeca na predsedniških volitvah, kjer je nato zmagala Nataša Pirc Musar. »Anketa kaže na relativno visoko podporo sporočilu sodelovanja, ki je nadaljevanje mojega sporočila iz predsedniške kampanje. Veseli me podpora ideji sodelovanja, posredno to razumem tudi kot podporo delu Platforme sodelovanja. To daje dodaten zagon za delovanje društva in potrebo po vključitvi čim širšega dela družbeno odgovornih posameznikov,« ugotavlja Anže Logar. »Kar se tiče političnega kapitala, naj poudarim, da sem poslanec SDS in da poskušam politični kapital glede na dane priložnosti realizirati v okviru poslanske skupine, ki ji pripadam,« pa odgovarja na naše vprašanje, ali namerava svoj politični kapital uveljaviti na naslednjih parlamentarnih volitvah.

Trenutno to uresničuje s predzadnje klopi parlamenta, kamor ga je presedla njegova stranka SDS, in brez članstva v delovnih telesih državnega zbora, potem ko ni želel podpisati strankarske zaveze, da bo do konca mandata deloval kot član in poslanec SDS. To in ustanovitev Platforme sodelovanja je za prvaka SDS Janeza Janšo jasen dokaz, da bo Logar Platformo razvil v stranko, kar naj mu ne bi bilo po godu, niso pa osamljene ocene, da bi Logar brez večjih pomislekov vstopil v morebitno koalicijo s SDS. Ta je po zadnjih anketah prehitela Gibanje Svoboda.

Prebilič: Ni čas za politične začetnike

Kočevskega župana Vladimirja Prebiliča rezultati ankete prijetno presenečajo, anketirani so mu namenili več podpore, kot jo je dobil kot kandidat na predsedniških volitvah. Ugiba, da je to morda odsev prepoznanega uspešnega dela v občini Kočevje, dejstva, da se zaveda, da se večina politike dogaja v sredini, predvsem pa da ne napada, ne žali in ne izključuje nikogar, ampak ohranja dialog.

»Tako delamo v občini in tudi na državni ravni bi potrebovali takšno razmišljanje. Tam je preveč izključevanja, ki ne pelje nikamor. Politiki bi tudi morali vztrajati pri pomembnih zadevah, tudi če te ne prinašajo takoj političnih točk,« pojasnjuje Prebilič. Ne razume, zakaj vlada pri nas napove posamezno reformo, potem jo pa opusti, ko ugotovi, da nekdo nad tem morda ne bo preveč navdušen. »To ni državotvorno! Pokojninsko reformo recimo potrebujemo, sicer bomo generacije za nami zadolžili za vrsto let,« je prepričan. V javnomnenjski anketi so se k njemu po vsej verjetnosti prelili podporniki strmoglavljene SD in razočarani volilci Gibanja Svoboda, tako on kot Logar pa črpata tudi iz bazena neopredeljenih.

O morebitnem naskoku na naslednje parlamentarne volitve tudi Prebilič še ne želi govoriti. »Najprej se osredotočam na evropske volitve, želel bi si doseči dober rezultat. Če bo rezultat opogumljajoč in bo nakazoval širšo podporo ljudi, ne zapiram vrat, da ne bi kasneje naredili še kakšnega koraka več. Ampak za to je treba imeti trdne temelje,« poudarja. Na evropske volitve se podaja skupaj z zunajparlamentarno stranko Vesna, čeprav ni njen član. Podpora Prebiliču samemu je tudi v anketah precej višja, kot jo doseže stranka Vesna.

Logar in Prebilič sta nedavno na kratko sedla na kavo. »Pogovarjala sva se in se zedinila v točki, da v Sloveniji potrebujemo politiko nove generacije, ki ni neposredno obremenjena z osamosvojitvijo Slovenije in dogodki neposredno po njej. To je ključ za izhod in situacije, v katero se Slovenija ves čas zapleta, v te neskončne delitve in medsebojna obkladanja,« je strnil Prebilič.

Pomembno se mu zdi, da nista začetnika. Trenutne razmere v Sloveniji zahtevajo takojšnje ukrepe, ni več časa za tiste, ki se politike šele učijo. Tudi vnašanje menedžerskega razmišljanja v politiko se ne obnese, ugotavlja Prebilič: »Politika je bistveno bolj zahtevna; država in občina nista podjetje, ne moremo nekoga kar odpustiti ali zavreči, treba je iskati skupne imenovalce.«