Dvoboj se je odločal v napeti končnici, ko se je pri domačih izkazal Draymond Green in v zaključnih treh minutah zbral šest točk ter obenem blokiral poskus Daniela Gafforda. Štiri minute in pol pred koncem je Dallas izenačil na 92:92, ko je bil uspešen Tim Hardaway. Potem se je met gostom ustavil, tudi Dončić je zgrešil trojko, in so naslednji koš dosegli šele v začetku zadnje minute. Tedaj je z deseto podajo Dončić našel Kyriea Irvinga, ki je s trojko znižal na 95:100.

Dončić je znova podal P. J. Washingtonu za trojko 29 sekund pred koncem, 14 sekund pozneje pa je dva prosta meta zadel Irving in po petih zaporednih točkah je Dallas prišel na dve točki zaostanka (100:102). Dallas je močno pritisnil v obrambi in Klayja Thompsona prisilil v korake, a je sodniška piščalka ostala nema. Nekaj sekund pozneje so domači po dveh prostih metih Thompsona ušli na štiri točke prednosti. Po minuti odmora za goste, ki so imeli še deset sekund za napad, je Irving tri sekunde pred koncem zgrešil trojko z zadnjim metom na dvoboju.

Tekma je bila na razporedu že 19. januarja, pa so jo prestavili zaradi smrti pomočnika trenerja Warriors Dejana Milojevića v Salt Lake Cityju. Mentor številnih srbskih košarkarjev, tudi zvezdnika Nikole Jokića, je preminil v 46. letu zaradi infarkta.