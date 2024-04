Zaostrena zakonodaja tihotapcev ne ustavlja

Leta 2020 je Janševa vlada z željo po omejitvi tihotapljenja tujcev spremenila 308. člen kazenskega zakonika in zvišala kazni za tihotapljenje tujcev; obsojeni so lahko na zaporno kazen od tri do deset let. Štiri leta kasneje je število tihotapcev še večje, večja pa je tudi obravnava osumljencev tihotapljenja, ki polnijo slovenske pripore in zapore.