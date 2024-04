Ni naključje, da festival poteka ravno v Zadru. Njegovi najpomembnejši dejavnosti sta namreč ribolov in ribjepredelovalna industrija. Zadar je ribiško mesto, mesto plave ribe, tune, skuše in sardele. Dogodek, kot je omenjeni festival, najbolj sodi v morsko okolje. V minulih letih so organizatorji prejeli že kar nekaj nagrad za dogodek, med drugim tudi priznanje japonskega ministrstva za zunanje zadeve.

Slavnostno odprtje festivala z gala večerjo bo v petek ob 20. uri v zadrskem Arsenalu. Večer bo popestril in začinil koncert priljubljene hrvaške pevke, ki je na sceni že več kot 30 let. Svoje največje hite bo zapela Danijela Martinović.

Druge dni bo program potekal na Trgu Petra Zoranića, kjer bodo hrano pripravljali priznani hrvaški kuharji. Vsak dan od 11. do 22. ure boste lahko pokusili številne morske specialitete. Festival bo minil v znamenju dobre glasbe in pestrega koncertnega dogajanja. Sobotno dopoldne bodo popestrili jazzovski ritmi v izvedbi tria Elena Stella & Ante Jeličić, zvečer pa bo na trgu koncert skupine Kanella. V nedeljo zvečer bo nastopil Urban, reški alter rocker in večkratni dobitnik hrvaške glasbene nagrade porin. Dogajanje bo v sredo, 10. aprila, ob 20.30 sklenila zadrska pop pevka Natali Dizdar.

V sklopu festivala bodo organizirane različne delavnice. Tako se boste lahko preskusili v izdelavi origamijev, spoznavali avtohtone vinske sorte zadrske regije ali pa se v organizaciji društva Re-kreativci udeležili prav posebne delavnice Paint & Wine. Na Trgu Petra Zoranića bo na ogled zanimiva fotografska razstava Danijela Kolege z naslovom Ravnovesje.