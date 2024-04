V odsotnosti selektorja Eda Terglava, ki ima klubske obveznosti v Besanconu in se bo reprezentanci pridružil prihodnji teden, je prvi trening vodil njegov pomočnik Mitja Šivic, ki je tudi selektor reprezentance do 20 let. »V prvih dneh bo veliko poudarka na fitnesu in utežeh, ker je to za hokej nujno potrebno, ter seveda delu na ledu. Odločili smo se, da bodo v prvem tednu priprav tisti, ki se bodo tako odločili, lahko odhajali domov, da bodo z družinami. Tudi treningi bodo le enkrat dnevno. Drugi teden pa bomo že trenirali dvakrat dnevno. Na večernih treningih bomo takrat pozornost namenili igri z igralcem več in igralcem manj, potem pa že prihajata tekmi z Avstrijo. Do odhoda v Bolzanu bomo igrali še na Poljskem in v Franciji. Pred nami je torej pester program, si pa želimo, da igralci v Italijo ne bodo odšli zasičeni,« je o načrtu priprav do začetka svetovnega prvenstva dejal Mitja Šivic.

Od 35 igralcev s širšega seznama so manjkali štirje hokejisti Bremerhavna Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič in Blaž Gregorc, ki so v ponedeljek igrali prvo polfinalno tekmo končnice nemškega državnega prvenstva, vratar Matija Pintarič, ki bo z Rouenom v petek začel finale francoskega državnega prvenstva, ter Gašper Krošelj in Jan Drozg. Izkušeni Krošelj naj bi se ekipi pridružil že jutri, medtem ko je Drozg zbolel. Naknadno sta bila vpoklicana 19-letni vratar Olimpije Lan Kavčič in leto dni mlajši branilec Tian Hebar. »Vsi igralci so po koncu klubskih sezon dobili deset dni počitka, ker so ga potrebovali. S tistimi, ki so sezono končali prej, je komuniciral selektor Terglav. Dobili so individualni program dela, bili pa so tudi v navezi z našim kondicijskim trenerjem Gregorjem Sobočanom, tako da so na prvem treningu delovali dobro,« je o trenutni pripravljenosti slovenskih reprezentantov povedal eden od dveh pomočnikov selektorja Terglava. Drugi je Mitja Robar.

V Bolzanu brez prvega napada?

Ker se je Bremerhaven, ki je redni del nemškega državnega prvenstva končal na prvem mestu, uvrstil v polfinale, je veliko vprašanje, kdaj se bodo reprezentanci pridružili Jeglič, Urbas, Verlič in Gregorc. »Videli bomo, kako uspešni bodo v polfinalu, če pa pridejo v finale, se bomo spet na novo pogovarjali. Če bodo šli daleč, bomo nanje težko računali, ampak o tem je prezgodaj govoriti,« je o popolnoma realni možnosti, da v Bolzanu ne bo prvega slovenskega napada, spregovoril Šivic.

Že nekaj časa je znan urnik tekem slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Bolzanu. Prvi dve proti Južni Koreji (28. april) in Romuniji (30. april) bosta na sporedu že ob 12.30, z Italijo (1. maj) ob 19.30, z Japonsko (3. maj) ob 16. uri in z Madžarsko (4. maj) ob 19.30. »Zgodnejši začetek nekaterih tekem ne bi smel predstavljati večjih težav in tudi na račun tega bomo nekaj pripravljalnih tekem igrali bolj zgodaj. Pomembno bo, da se bomo na to psihološko pripravili in da bomo imeli pravilno prehrano. Če bodo igralci dobili prave stvari ob pravem trenutku, to ne bi smela biti težava,« je še dodal Šivic.

Tičar z Dunaja v Gradec

»Za nami je zelo dober trening, sicer nekoliko naporen, se je pa že videlo, v katero smer bo šla naša igra. Mislim, da bo poudarek na igri s ploščkom, hitrosti in agresivnosti, kar je tudi za naše mlajše igralce zelo dobro. Do začetka prvenstva imamo štiri tedne časa. Čaka nas šest tekem, kar bo dovolj. Šli bomo korak za korakom, veliko je novih, mladih igralcev, ki jih, predvsem tiste iz Olimpije, spremljam in so na pravi poti. Na nas starejših je, da jim omogočimo, da se bodo čim prej počutili kot del reprezentance, ker dobro vem, kako sem se sam počutil, ko sem bil njihovih let,« je po prvem treningu še nekoliko zadihan dejal izkušeni slovenski napadalec Rok Tičar, ki je letošnjo klubsko sezono končal zelo zgodaj, saj se mu z Dunajem ni uspelo prebiti v končnico lige ICEHL.

»Želja je vrnitev v elitno divizijo. Nobenega nasprotnika ne bomo podcenjevali, ker danes že vsakdo igra dober hokej in dobro drsa. Želim si, da bi vsako tekmo odigrali stoodstotno, najtežja nasprotnika na papirju pa bosta Italija in Madžarska,« pa se je slovenskih tekmecev v Bolzanu dotaknil dolgoletni 34-letni slovenski reprezentant, ki bo v prihodnji sezoni igral za Graz99ers.

*** 6 pripravljalnih tekem bodo slovenski hokejisti odigrali do začetka prvenstva v Bolzanu. Doma bodo merili moči samo z Avstrijo (11. april), s katero bodo dan pozneje igrali še v gosteh, tako kot tudi s Poljsko (18. in 19. april) in Francijo (24. in 25. april).