Bogovi so nam padli na glavo

Pretekli teden je v Ljubljani potekala okrogla miza z naslovom Ivan Illich: Institucije in človekova avtonomija. Dogodek, ki ga je organiziralo kulturno-umetniško društvo Logos in sta ga mojstrsko vodila dr. Urša Zabukovec in dr. Tadej Rifel, je bil posvečen izidu slovenskega prevoda Illicheve knjige Razšolanje družbe/Medicinska nemeza. Tokratno razmišljanje ni povezano z dejstvom, da sem poleg izvrstnega in pronicljivega misleca dr. Klemna Laha na okrogli mizi sodeloval tudi sam, povezano je z Illichevo osupljivo, »skenersko« natančno sposobnostjo opazovanja družbenega dogajanja in njegovo sposobnostjo kritičnega razmišljanja, ki sta mu omogočila, da je že v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja prav strašljivo natančno opisal distopično družbeno dogajanje, ki smo mu priča in ga živimo danes.