»Zjutraj se zbudim, umijem obraz, se lepo oblečem in uredim frizuro, odhitim v kuhinjo ter možu in otrokom pripravim zajtrk, pospravim, pomijem, nato začnem pripravljati kosilo in doma počakam, da se mož vrne iz službe. Ženske, naučite se kuhati, naučite se čistiti, naučite se gostiti. To so veščine, ki lahko koristijo vam in vaši družini,« se pogosto glasi začetek vse bolj viralnih posnetkov, ki jih objavljajo tako imenovane »tradwife vplivnice«. Čeprav je ideja videti nedolžna, se v osnovi nagiba k retradicionalizaciji družbe, saj poziva ženske, naj se vrnejo k spolno določenim vlogam, ki jih poznamo iz časov pred drugo svetovno vojno.

Vplivnice se na videoposnetkih tako pojavljajo z retro pričeskami iz 50. let ter z oprijetimi predpasniki, v katerih prikazujejo peko kruha in slaščic, krpanje hlač, pomivanje posode, pometanje in druga opravila, ki so povezana s tradicionalno podobo »popolne gospodinje«. Tako imenovano gibanje »tradwife« je zelo podobno novejšemu viralnemu trendu »stay at home girlfriends«, le da v slednjem večinoma sodelujejo mlade ženske brez otrok. Oba trenda pa namigujeta na spolno delitev vlog, kjer se ženske posvečajo gospodinjskim opravilom ter so ekonomsko odvisne in podrejene svojim možem oziroma partnerjem.

Kljub temu pa ne gre le za »TikTok trend«, saj dejansko narašča odstotek žensk, ki ostajajo doma, so brez službe in skrbijo za otroke. V ZDA je tako doma kar 24 odstotkov mater, lansko leto pa jih je bilo 15 odstotkov. Tudi v Veliki Britaniji je trenutno doma skoraj milijon in pol staršev, od tega velika večina žensk. Razlogi so kompleksni, del njih pa gotovo lahko pripišemu vse slabši mreži javnih storitev, ki bi zagotavljala cenovno dostopne vrtce in šole. Moški so – gledano v svetovnem merilu – še vedno bolje plačani od žensk, zato se gospodinjstva navadno nagibajo k temu, da delovno mesto zapustijo ženske in se nato posvetijo skrbi za otroke.

Mariage, ménage et maquillage: qui sont les «tradwives», ces femmes qui prônent le retour d'une vie à l'ancienne, tout droit venu des années 1950 ? Sur TikTok, le # cumule des centaines de millions de vues… et hérisse le poil des féministes. →https://t.co/SPmnjW9uuzpic.twitter.com/9DwEM1eMSh — Le Figaro (@Le_Figaro) March 17, 2024

Ne gre za popolnoma nov fenomen, saj so taka in podobna gibanja še posebej zaživela med epidemijo, za njihov vzpon pa je poskrbel tudi znani »alfa moški« Andrew Tate, ki je z mačistično retoriko zelo uspešno širil radikalne in sovražne ideje seksizma in mizoginije. Predstavnice teh gibanj tako pogosto kritizirajo tudi feministična gibanja ter poudarjajo, da bi se morale ženske osredotočati na družinsko življenje, moški pa bi morali biti pristojni za finance. Sočasno pa se na družbenih omrežjih med dekleti širi tudi tako imenovana ideologija »girl boss« (samooklicanih liberalnih feministk), ki prodaja idejo ženske opolnomočenosti in tako imenovanega »woke« kapitalizma, ki s pravim feminizmom nima kaj dosti skupnega.

Ne gre nujno za pripadnice skrajne desnice

Pripadnice gibanja “tradwife” so običajno zelo konservativne in antifeministične, vendar niso nujno pripadnice skrajne desnice. »Gibanje zaobsega celoten ideološki spekter, a hkrati predstavlja tudi vstopno točno za ideologijo belih nacionalistov in supremacistov,« je za Euronews Culture pojasnila raziskovalka na Inštitutu za strateški dialog Cécile Simmons. Kot poudarja, je zaskrbljujoče predvsem pozivanje k podrejenosti moškemu partnerju, kar predstavlja nevarnost, da bi se zlorabljajoče odnose lahko normaliziralo.

41-letna Enitza Templeton iz Littletona v Koloradu, ki je bila vzgojena kot evangeličanska kristjanka, je za CNN delila svoje izkušnje, saj je bila zadnje desetletje vživeta v vlogo tradicionalne žene. Verjela je namreč, da ima mož lahko oblast nad svojo ženo. Ob štirih zjutraj je začela peči kruh in za svojo šestčlansko družino pripravila obroke, njen mož posvečal službenim obveznostim. Kot pravi, ji je končno uspelo pobegniti iz bednega življenja, zdaj pa na družbenih omrežjih želi pomagati drugim ženskam, ki so se znašle v podobnem položaju.

»Vedno, ko je nekaj romantizirano, se je treba resnično vprašati, ali to obstaja v resničnosti. … Tvegate in pravzaprav pričakujete, da ima druga oseba v mislih vaše najboljše interese – nekako se odrekate odgovornosti zase,« je za CNN dejala Christine Borzumato-Gainey, svetovalka in izredna profesorica na oddelku za socialne storitve na univerzi Elon v Severni Karolini. Kljub temu da več »tradwife« vplivnic pravi, da ne vidijo potrebe po rezervnem načrtu, strokovnjaki opozarjajo, kako pomembno je ohraniti močne odnose s prijatelji in družino, ki predstavljajo podporni sistem, na katerega se oseba lahko zanese, če se razmerje ne izide.