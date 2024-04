Ogled Ravnikarjevega Kanarčka

Z ljubljansko stavbo Kanarček sta povezani dve vidni zgodbi – arhitekturna in medijska. Hišo, v kateri že dolgo nastaja časopis Dnevnik, je zasnoval arhitekt Edvard Ravnikar in v spremljevalnem programu ob njegovi veliki razstavi v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje se je bilo mogoče sprehoditi po poteh nastajanja in življenja objekta v Kopitarjevi ulici.