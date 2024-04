Sedemnajstega oktobra lani je na Kongresnem trgu v Ljubljani obležal 55-letni Vojko B., z nožem ga je poškodoval 59-letni Ludvik Knez. Kneza, invalida brez obeh nog in tudi dlani desne roke, je danes na sodišče pripeljal pravosodni policist, saj je vse od konca oktobra v priporu na ljubljanski Povšetovi. Krivde po obtožnici, ki mu očita poskus uboja, ni priznal. »To ni bil uboj, to je bilo kar nekaj...« je zamomljal proti sodnici Ireni Škulj Gradišar.

Tožilec Iztok Stražar obtožnice javno še ni prebral, tako da podrobnosti še niso znane. »Okoli 16.30 je na območju Kongresnega trga storilec z ostrim predmetom huje poškodoval 53-letnega moškega,« pa so takoj po krvavem incidentu sporočili z ljubljanske policijske uprave. Dodali so, da so poškodovanemu hitro pomagali, nakar ga je reševalno vozilo odpeljalo v klinični center, kjer je ostal na zdravljenju. V bližini je bilo več policijskih patrulj, ki so mu pomagale, prijele pa tudi 58-letnega osumljenca. Očitno je šlo za spor med brezdomci, o vzroku je policija takrat samo ugibala. Danes je bilo iz obtoženčevih besed razbrati, da je spor izbruhnil zaradi telefona. Vojko B. naj bi mu vzel telefon in hotel ga je dobiti nazaj. Ker brez pomoči z vozičkom za Vojkom B. ni mogel, naj bi ga neka brezdomka porivala za njim. In tudi dohitela. »Samo roko sem stegnil...« je Knez opravičeval svoje ravnanje, potem pa ga je sodnica ustavila, češ da predobravnavni narok ni namenjen razčiščevanju vsebine obtožnice oziroma zagovoru, pač pa zgolj (ne) priznanju krivde.

Tudi oškodovanec v zaporu

Sicer se je že pri tem nekoliko zatikalo. »Razumete vsebino obtožbe?« ga je vprašala Škulj-Gradišarjeva. »Hm... ma ja,« je cincal obtoženi. »Ali krivdo priznavate?« je bilo naslednje vprašanje. »Ne razumem. Kakšno krivdo, po kakšni obtožbi?« jo je vprašal in nato povedal, da ni šlo za uboj. »Torej krivde ne priznate?« je poskušala razčistiti sodnica in nato le dobila jasen odgovor: »Ne.« Tožilec za primer priznanja ni imel pripravljenega kaznovalnega predloga, češ da obramba za kaj takega ni imela nobenega interesa.

Potem je Knez, zastopa ga zagovornik Matjaž Škrobar, še nekajkrat ponovil, da mu Vojko B. ni želel vrniti telefona. »Pol leta sem bil zunaj brez strehe nad glavo, vse so mi ukradli,« je še izjavil obtoženi, ki je zase povedal, da je oče dveh otrok, brez poklica in zaposlitve in da prejema socialno pomoč in varstveni dodatek, vsega skupaj okoli 700 evrov. Bil je že kaznovan, nima pa še kakega drugega odprtega kazenskega postopka. Govoril je precej nerazumljivo, a to, kar mu leži na duši, bo imel možnost razložiti na sojenju, ki se bo začelo 16. in nato nadaljevalo 23. aprila. Če se res bo, kajti že pri organizaciji predobravnavnega naroka je imela sodnica velike težave. Štirikrat je bil narok preklican, preden je danes le uspel. Trikrat zaradi kadrovskih težav v zaporu, saj niso imeli dovolj pravosodnih policistov, da bi ga privedli na sodišče. Enkrat pa se mu je v zaporu pokvaril invalidski voziček; ponudili so mu sicer nadomestnega, vendar ga je odklonil in narok je odpadel. Kot smo izvedeli, je noge in roko izgubil že pred časom v hudi nesreči. Na začetku sojenja bodo poslušali njegov zagovor, potem pa bo na prostor za priče stopil oškodovanec, za katerega je pooblaščenec, odvetnik Mitja Inkret povedal, da je tudi »na hladnem« na Dobu. Gre za specialnega povratnika, ki trenutno prestaja kazen eno leto in tri mesece zapora zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.